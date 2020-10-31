Ученые нашли уникальный вид древнего ящера с «поплавком» 31.10.2020, 9:10

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Иллюстрационное фото

Хищник обитал на Земле около 240 миллионов лет назад.

Ученые из Китая и Канады обнаружили новый вид древней рептилии с уникальной анатомией. Этот хищник обитал на Земле около 240 миллионов лет назад, плавал на мелководье и медленно подбирался к своей жертве с помощью «поплавка», сообщает «Популярная механика».

Ученые изучили два скелета и идентифицировали их как нотозавров, морских рептилий с маленькой головой, клыками, плавниками, длинной шеей и хвостом. Но у нового вида хвост был не длинный, а короткий и плоский.

По мнению ученых, короткий хвост использовался для равновесия. «Наш анализ двух скелетов говорит, что у рептилии было широкое пахиостотическое тело (с плотными костями) и очень короткий приплюснутый хвост. Длинный хвост можно использовать, чтобы передвигаться под водой, но хвост нового вида лучше подходит для передвижения по мелководью. Короткий и сплющенный хвост помогает балансировать, выполняя роль подводного «поплавка», и сохраняя энергию хищника при поиске добычи», — прокомментировал доктор Цин-Хуа Шан, один из авторов работы.

Благодаря тому, что обнаруженные скелеты хорошо сохранились, палеонтологи смогли детально изучить особенности анатомии нового вида. Передние конечности рептилии были лучше развиты, чем задние, что помогало ей лучше плавать. Но кости на передних лапах были короче, чем на задних, что ограничивало силу толчка и скорость передвижения.

По словам ученых, большинство костей, включая позвонки и ребра, у этих рептилий были толстыми и плотными, что еще больше блокировало способность быстро плавать, но повышало устойчивость. Палеонтологи отмечают, что потеряв скорость, рептилии стала более «стабильной», то есть плотные кости животного обеспечили ему нейтральную плавучесть на мелководье. Вместе с плоским хвостом это помогало хищнику медленно перемещаться под водой, тратя совсем мало энергии.

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