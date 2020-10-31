Персонал Минской ТЭЦ-4 вышел на акцию солидарности с бастующими рабочими и студентами 5 31.10.2020, 9:26

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Работники ТЭЦ обратились ко всем, кто борется с незаконным режимом.

Персонал Минской ТЭЦ-4 вышел на акцию солидарности с бастующими рабочими и студентами, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Персонал Минской ТЭЦ-4 солидарен со всеми, кто выступает против лжи, насилия со стороны власти.

Мы не можем остаться в стороне, уже более 50 человек вышло из провластного профсоюза, поддерживающего кровавый режим, и с каждым днем нас становиться больше.

Мы хотим поддержать студентов - будущее нашей нации, работников культуры - красоту нашей нации, преподавателей, спортсменов, рабочих и всех неравнодушных к происходящему сегодня в нашей стране!

«Гродно-Азот», БелАЗ, МЭТЗ, МЗКТ, МАЗ, МТЗ, «Беларуськалий», заводчане! Вместе мы - сила, мы победим!», - заявили работники ТЭЦ-4.

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