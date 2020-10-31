Чем ближе конец, тем «круче» истерики 11 Евгений Липкович

31.10.2020, 9:35

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Евгений Липкович

Фото: budzma.by

Некуда деваться, а за спиной готовятся к перевороту, шепчутся.

Ну зачем вы обсуждаете «руки отрубать» и другую чушь? Они уже стрелять боевыми угрожали, после их угроз вышло 200 000 человек.

Очевидно, что чем ближе конец, тем круче истерики.

Некуда деваться, вот он вещает…

Ведь раньше как было: и дождь насылал, и «Дожинки» назначал, и военное положение в деревообработке вводил, и награждал, садил, миловал, снова награждал, родил сына без матери, депутатку Василевич и олимпийскую чемпионку Дарью Домрачеву, был непобедим в хоккее и в Кремле, пересидел Клинтона, Буша, Обаму, Трампа, пережил Ельцина и Каримова.

А теперь приходится в СИЗО КГБ ездить, переговоры вести с арестантами, уговаривать, погоны раздавать, чтоб поверили, что не кидальщик, а ведь не верят, ведь знают, что врет, ведь готовятся к перевороту, шепчутся…

Евгений Липкович, «Фейсбук»

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