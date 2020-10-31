Эксперт: Силовики могут привести к падению режима 16 31.10.2020, 10:18

15,496

Фото: «Наша Ніва»

Узурпатор полностью потерял какое-либо влияние на ситуацию в стране.

Представляя новых главу МВД и начальника ГУВД Минска, Лукашенко в пятницу, 30 октября, сделал ряд громких заявлений в адрес протестующих в Беларуси. "Если кто-то прикоснется к военнослужащему, ...он должен уйти оттуда как минимум без рук"; а те, кто "пытаются разрушить инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня… мы в плен никого не берем", заявил правитель Беларуси.

О том, что стоит за неадекватной риторикой Лукашенко, как она скажется на действиях белорусских силовиков и участников акций протеста, и каким образом на политику Лукашенко могут повлиять внешние игроки, Deutsche Welle расспросила эксперта Финского института международных отношений Григория Нижникова.

- Лукашенко заявил, что "отступать некуда" и что отступать он не собирается. Почему его риторика в последние дни так изменилась?

- Я думаю, это показатель того, что у белорусских властей нет никаких идей, никаких стратегий. Они не понимают, что делать…Сейчас они видят, что ситуация идет не по их сценарию, и вновь пытаются решать проблемы теми же методами, которые не работали и до этого.

Говоря о последнем выступлении Лукашенко, мы должны также принимать во внимание контекст. Он выступал на коллегии МВД, а мы знаем, что силовики - это его единственная опора. Поэтому Лукашенко должен был продемонстрировать этим людям свою поддержку и показать, что "мы в одной лодке" - режим Лукашенко и силовики. И что если уйдет он, то последствия для силовиков будут соответствующими. В самом МВД прошли достаточно серьезные кадровые изменения, и Лукашенко хотел дать знать, что эти изменения не меняют политики государства.

- Получается, что эти громкие заявления адресовались в большей степени силовикам, чем протестующим?

- Да, эти слова были сказаны прежде всего для силовиков, чтобы оказать им моральную поддержку. Мы же понимаем, что эти люди не железные, хотя и поддерживают Лукашенко. Но находиться неделя за неделей под сильным давлением общественности очень трудно. Они все сильнее вязнут в этой трясине, не понимая, куда Лукашенко пойдет. Эта ситуация оказывает моральное давление если не на высшее, то на среднее и низшее звено сотрудников силовых структур.

- Какой после этого можно ожидать реакции силовиков, как изменятся их действия? Развяжут ли им руки высказывания Лукашенко?

- Я так не думаю. Конечно, у Лукашенко и у силовиков есть большое желание, чтобы протесты прекратились. Но они не прекратятся, и репрессии тут не помогут. Если силовики действительно перейдут к более жестким методам, то это будет большой ошибкой, последствия окажутся необратимыми и непредвиденными, это может привести к падению режима.

- Какую роль тут может сыграть внешнеполитический фактор? Лукашенко говорил по телефону с госсекретарем США Помпео, а в Минск прилетал глава российской разведки Нарышкин…

- Я думаю, что главное здесь - это давление Москвы, которое постепенно нарастает. Это, конечно, совпадение, но все заявления Лукашенко, что все действия белорусских властей до сих пор оставались достаточно мягкими, были сделаны после того, как Путин в какой-то степени покритиковал чрезмерное использование силы против протестующих в Беларуси.

В данном случае мы видим, что Москва, хотя и придерживается политики поддержки Лукашенко, но постепенно наращивает давление на режим в Минске. Чтобы им были предприняты шаги на ослабление власти Лукашенко, на ее передачу другим институтам, на которые Россия сможет оказывать влияние.

Лукашенко понимает, что протесты будут продолжаться, что он не может ни купить, ни запугать белорусское общество, противостояние режиму продолжится. Поэтому он внимательно следит за действиями Запада и России, зная, что его будущее зависит от того, что предпримут в Москве, Вашингтоне и Брюсселе.

- Как угрозы Лукашенко в адрес протестующих повлияют на протест в стране?

- Никак не повлияют. Лукашенко полностью потерял какое-либо влияние на протестующих. Они не воспринимают его угрозы всерьез, для некоторых это будет лишь дополнительной причиной, чтобы выйти на улицу и выразить свое мнение и отношение к нынешнему режиму.

Еще один момент - риторика Лукашенко на протяжении всей его политической карьеры далеко не всегда соответствует действиям. Он может говорить разные вещи, которые имеют сугубо инструментальный характер и совершенно расходятся с тем, что он делает потом.

Люди в Беларуси это видят постоянно. Поэтому в эти выходные они вновь выйдут протестовать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».