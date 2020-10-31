Мутация коронавируса: врачи перечислили новые симптомы 31.10.2020, 9:59

9,010

Потеря обоняния может наблюдаться далеко не у всех больных.

В Европе продолжает быстро распространяться новый штамм коронавируса — с каждым днем становится все больше больных, а у вируса появляются новые симптомы.

Об этом в эфире «Громадського радио» заявил украинский врач анестезиолог, медик высшей категории Сергей Дубров.

Если в начале пандемии высокая температура была главным признаком COVID-19, то сейчас у пациентов может и не быть повышенной температуры, а на рентгене уже врачи видят двустороннюю пневмонию.

Популярным симптомом остается потеря обоняния и вкуса, хотя наблюдаться это может далеко не у всех больных.

Новыми симптомами становятся:

расстройство желудка,

рвота

диарея.

В основном эти признаки характерны для жителей восточных стран.

Все эти симптомы говорят о том, что вирус постоянно мутирует. COVID-19 проявляет себя очень по-разному, в зависимости от иммунитета человека. Некоторые говорят, он стал более агрессивен, другие уверены, что он ослабел.

По словам доктора Дуброва, практически 80% заболевших не требуют госпитализации и могут справиться с инфекцией дома. Об этом говорит мировая статистика отслеживания инфицированных людей.

Врач отметил, что не нужно особого вмешательства в болезнь того человека, который не испытывает серьезных ухудшений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».