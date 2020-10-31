Что произойдет с белорусским рублем на следующей неделе? 1 31.10.2020, 10:17

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Прогноз экономиста.

Рост курса доллара на БВФБ может продолжиться, причем, вероятно, окажется довольно высоким – 1-2%. К этому приведет укрепление доллара на Московской бирже. В понедельник 2 ноября возможен подъем курса доллара на БВФБ на доли процента, пишет экономист Владимир Тарасов в статье на сайте «Белрынок».

Прогноз в отношении курса доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе не сбылся, курс не снизился, а вырос, причем аж на 3,8%, достигнув 30 октября 2,6352 рубля за доллар. Но этот скачок вряд ли можно было предвидеть, так как он был вызван неожиданным подъемом заболеваемости коронавирусом в Европе и введением карантина во Франции и Германии, после чего произошел обвал курса российского рубля против доллара.

При этом евро пострадал меньше, чем рубль, хотя карантин объявлен в Европе, поэтому средневзвешенный курс европейской валюты на БВФБ за неделю вырос на 2,5% – до 3,0778 рубля за евро.

Аналогичный курс российского рубля также увеличился, но всего на 0,2%, достигнув 30 октября 3,329 белорусских рубля за 100 российских.

Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля на прошедшей неделе выросла на 1,7%. А объем торгов иностранными валютами на БВФБ в среднем за день составил 82 млн. рублей, что оказалось примерно в 2 раза меньше, чем на предшествовавшей неделе.

Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют

Сравнительная стабильность курса российского рубля на БВФБ наглядно показала, что белорусский рубль в настоящее время привязан к российскому. Такова политика Нацбанка. Не исключено, что существует договоренность о такой привязке между руководством РБ и РФ на высшем уровне. Правда, ранее следование белорусского рубля за российским не было настолько явным, как на прошедшей неделе.

В связи с этим обсуждение факторов, которые могут влиять на курс белорусского рубля, теряет смысл. Вернее, судя по ним, можно будет делать вывод только о том, скупает Нацбанк валюту на бирже, или продает ее.

Как бы то ни было, правительство и Нацбанк пока проводят жесткую денежно-кредитную политику, что теоретически должно поддерживать наш рубль, а, вернее – приводить к увеличению объемов приобретения валюты Нацбанком.

В частности, как сообщили в Минфине, дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе — сентябре текущего года составил 1,8 млрд. рублей, а в сентябре – 0,3 млрд. рублей. Это означает, что Минфин экономно расходует средства.

При этом поступают хорошие новости и о внешней торговле РБ. Так, по данным Министерства связи и информатизации РБ, экспорт компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг в январе-сентябре вырос на 10,5%.

Президент России Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!» сообщил, что вводить всеобщий карантин в РФ, как это произошло в начале текущего года, сейчас не планируется. Это тоже хорошая новость, так как означает, что спрос на белорусские товары на российском рынке, возможно, не упадет. В то же время, количество новых заболеваний и в РБ и в РФ быстро растет, что приведет к возникновению проблем у предприятий малого бизнеса, связанных с оказанием услуг населению.

Владимир Путин также рассказал, что российская и белорусская стороны не форсируют выполнение отдельных элементов плана интеграции Беларуси и России в рамках Союзного государства. Это также положительный фактор, так как ранее Россия добивалась от Беларуси ускорения данного процесса.

Несмотря на все эти хорошие новости, курс доллара на БВФБ, скорее всего, на текущей неделе поднимется, причем, довольно значительно – на 1-2%. Именно на такую величину может ослабеть российский рубль на Московской бирже. В этом случае курс доллара на БВФБ может превысить рекордное значение, которое наблюдалось 28 августа текущего года (2,6631 рубля за доллар).

Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс

Европейская валюта на прошедшей неделе оказалась под давлением по отношению к доллару, как и другие валюты.

Вызвано это было событиями в Европе, которую захлестнула вторая волна пандемии. Как сговорившись, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель 28 октября сообщили о введении национального карантина, как и во время первой волны, хотя и с некоторыми ослаблениями (школьники продолжают учиться). В связи с этим обрушились фондовые рынки во многих странах, а цены на нефть рухнули за неделю примерно на 10%.

Ослаблению евро способствовала также глава Европейского Центробанка Кристин Лагард. ЕЦБ 29 октября принял решение оставить свою базовую ставку на уровне 0%, а ставку по депозитам на уровне минус 0,50%. Никаких неожиданностей не произошло, хотя в банке сообщили, что ЕЦБ планирует скорректировать свою политику, как только в декабре появятся более ясные прогнозные оценки. А Кристин Лагард заявила, что банк использует все доступные инструменты, чтобы отреагировать на развитие ситуации. Она подчеркнула, что банк очень быстро и очень адекватно отреагировал на первую волну коронавируса, и сделает это во вторую. Таким образом, ЕЦБ увеличит денежное предложение экономике, что приведет к ослаблению евро. Это, собственно, произошло сразу после заявления Кристин Лагард.

В ближайшие дни снижение курса евро на рынке форекс может продолжиться в связи с ожидаемыми проблемами на президентских выборах в США. В настоящее время, судя по социологическим опросам, Джо Байден опережает Дональда Трампа на несколько процентных пунктов. Однако сторонники консервативной партии обычно голосуют на избирательных участках, в то время как сторонники демократической часто голосуют по почте. Поэтому может получиться так, что по результатам выборов 3 ноября число поданных голосов на действующего президента окажется больше, чем за Джо Байдена, хотя с учетом писем тот победит в конечном итоге. Но Дональд Трамп уверен, что голосование по почте будет сфальсифицировано в пользу демократов, поэтому он может попробовать оспорить результаты выборов. Что касается демократической партии, то ее представители уже намекнули на то, что они в любом случае не признают победу действующего президента.

Возникает тупиковая ситуация, которая может затянуться надолго. Подсчет бюллетеней должен завершиться 23 ноября. Выборщики должны проголосовать 14 декабря, а утверждение итогов их голосования в Конгрессе состоится только 6 января 2021 года.

Поэтому можно ожидать после 3 ноября в США самых неожиданных событий, что может приводить к резким колебаниям курса евро против доллара. Наиболее вероятно небольшое ослабление по итогам недели – на 0,5-1%.

Прогноз курса доллара на Московской бирже

Введение карантина во Франции и в Германии оказало на курс российского рубля против доллара намного большее влияние, чем на курс евро. Это объяснятся выводом инвесторами средств из рисковых активов, к которым евро не относится, в отличие от рубля.

В то же время, хотя заявление о планах новой финансовой поддержки экономики со стороны ЕЦБ привело к ослаблению евро против доллара, оно вызвало снижение курса доллара по отношению к российскому рублю на Московской бирже. Планы ЕЦБ снизили опасения инвесторов в отношении нового обвала мировой экономики и привели к возвращению средств в рисковые инструменты и росту фондовых индексов по всему миру. Курс доллара на Московской бирже 29 октября после подъема до 79,63 рубля, к концу дня упал ниже 79 рублей. Впрочем, в пятницу он снова вырос выше этого уровня.

В ближайшие дни рост курса доллара на Московской бирже может продолжиться. В частности, член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский считает, что по мере приближения к 3 ноября курс доллара может подняться до 80-82 рублей и обновить исторический максимум. Такое развитие событий вполне возможно, если Банк России и правительство не решат вмешаться в ситуацию.

Но они вряд ли будут спешить, выжидая наступления какой-то определенности с американским президентом. К тому же российские эксперты рассчитывают, что в среднесрочной перспективе российский рубль укрепится по отношению к доллару (см. «Российский рубль может еще раз обрушить белорусский рубль»). Поэтому можно ожидать роста курса доллара на Московской бирже за первую неделю ноября на 1-2%.

Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

В случае, если сделанные выше прогнозы оправдаются, то курс американской валюты на БВФБ на текущей неделе вырастет на 1-2%, курс российского рубля останется примерно на текущем уровне, а курс евро поднимется на доли процента.

Прогноз на понедельник 2 ноября

Во второй половине пятницы 30 октября курс доллара на Московской бирже поднялся примерно на 0,6% и достиг 79,53 рубля.

На рынке форекс за то же время курс евро опустился на 0,2% – до 1,1647 доллара.

В связи с этим на открытии торгов валютами на БВФБ в понедельник 2 ноября можно ожидать роста курса доллара еще на доли процента.

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