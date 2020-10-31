У народов Азии нашли необычные генетические корни 31.10.2020, 11:23

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Открытие проливает свет на происхождение большой группы этносов.

В журнале Science опубликованы результаты двух геномных исследований, которые частично раскрывают историю скрещивания современных людей с денисовцами на территории Тибета и Монголии. Их результаты проливают свет на происхождение азиатских народов в целом, пишет ria.ru.

Сам факт смешения людей современного типа с денисовцами в Восточной Азии хорошо известен. Но находок, по которым можно было бы отследить историю таких контактов, очень мало. Еще меньше датированных геномных данных, отражающих эволюцию человека по мере его расселения в Азии. Они ограничиваются находками в Денисовой пещере на Алтае и предполагаемой недатированной челюстью из Тибета.

Недавно в карстовой пещере Байшия, расположенной на высокогорном Тибетском плато, китайские археологи нашли фрагмент челюстной кости, предположительно принадлежавшей человеку денисовского происхождения, а также выделили образцы осадочной ДНК, которые указывают на длительное заселение пещеры денисовцами.

Исследователи описали стратиграфию и хронологию пещеры, извлекли генетический материал из пещерных отложений и идентифицировали митохондриальную ДНК денисовцев.

Полученные данные показывают, что денисовцы обитали в высокогорной пещере 100, 60 и, возможно 45 тысяч лет назад. По мнению ученых, за такой длительный период денисовцы полностью адаптировались к жизни в высокогорье, и, благодаря смешению с ними, современные люди также смогли колонизировать Тибетское плато.

Во втором исследовании ученые из Великобритании, Германии, Монголии и Кореи представили геном, полученный по ДНК, извлеченный из черепной кости возрастом 34 тысячи лет, обнаруженной в долине Салхит в Восточной Монголии.

Сравнение его с другими древними геномами эпохи плейстоцена позволяет предполагать, что предки женщины, которой принадлежала кость, скрещивались с денисовцами незадолго до этого, не более тысячи лет до ее рождения.

По мнению руководителя исследования Дийендо Массилани (Diyendo Massilani) из немецкого Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге и его коллег, по своей родословной индивид из Салхита идентичен человеку, жившему 40 тысяч лет назад, чьи останки нашли в окрестностях Пекина — так называемого человека из Тяньюаня.

Ученые считают, что именно по такому сценарию могла складываться вся популяция современных материковых азиатов, в отличие от папуасов и аборигенов Австралии, у которых денисовская ДНК совсем другая.

Авторы обоих исследований отмечают, что их результаты могут стать отправной точкой для восстановления ранней истории современного человека в Восточной Евразии — регионе, где до этого отсутствовали серьезные геномные доказательства эволюции.

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