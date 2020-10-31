Сегодня в Минске пройдет Женский марш солидарности с бастующими 31.10.2020, 11:25

Фото: «Белсат»

Начало — в 13.00, сквер кинотеатра «Беларусь».

Независимые телеграм-каналы сообщили о том, что сегодня в Минске пройдет Женский марш солидарности с бастующими:

13:00-15:00.

Сквер кинотеатра «Беларусь»

Идем по проспектам и улицам Минска!

Дресс-код: Напугать диктатуру.

Клоуну больше никто не верит, его указы мы больше не выполняем.

Мы выходим на марш, чтобы призвать всех присоединиться к национальному забастовочному движению!

И поддержать тех, кто уже бастует!

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