Сегодня в Минске пройдет Женский марш солидарности с бастующими
- 31.10.2020, 11:25
Начало — в 13.00, сквер кинотеатра «Беларусь».
Независимые телеграм-каналы сообщили о том, что сегодня в Минске пройдет Женский марш солидарности с бастующими:
13:00-15:00.
Сквер кинотеатра «Беларусь»
Идем по проспектам и улицам Минска!
Дресс-код: Напугать диктатуру.
Клоуну больше никто не верит, его указы мы больше не выполняем.
Мы выходим на марш, чтобы призвать всех присоединиться к национальному забастовочному движению!
И поддержать тех, кто уже бастует!