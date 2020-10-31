Пашинян попросил Кремль определиться с помощью Армении 31.10.2020, 11:59

3,684

Премьер-министр Армении отправил письмо Путину.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил начать консультации для определения помощи, которую Россия может оказать Армении. Об этом сообщает пресс-служба армянского МИДа.

«Принимая во внимание факты посягательств на территорию Республики Армения при приближении к границе Республики Армения, премьер-министр Республики Армения обратился к президенту Российской Федерации с просьбой начать немедленные консультации для определения того, какой вид помощи Российская Федерация может оказать Республике Армения», — говорится в сообщении, переведенном РБК.

В письме Пашинян ссылается на договор о союзнических отношениях между Россией и Арменией 1997 года, а также на ст. 2 Соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 2006 года.

Также в письме сказано о боевиках из Ближнего Востока, которые якобы были переброшены в зону боевых действий. Об участии в вооруженном конфликте наемников из Сирии говорили также глава СВР Сергей Нарышкин и президент Франции Эмманюэль Макрон. То, что в зоне боевых действий могут быть иностранные боевики, допускал и генеральный секретарь Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

Россия и Армения являются союзниками по ОДКБ. Согласно уставу организации, в случае нападения на одного из участников договора страна имеет право потребовать помощь у других участников. Однако российские власти подчеркивали, что прямого военного конфликта между Арменией и Азербайджаном нет.

Ранее Пашинян выступил за ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах. По его словам, это могло бы стать «оптимальным решением» военного конфликта. Однако он отметил, что решение о вводе российских миротворцев должно быть одобрено всеми сторонами конфликта.

О том, что Россия может ввести миротворцев в зону боевых действий только с согласия сторон конфликта, говорили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава МИД России Сергей Лавров. По словам Лаврова, ввод миротворцев обсуждался между представителями Азербайджана и Армении.

Накануне главы МИД конфликтующих сторон встретились в Женеве. Они договорились не стрелять по гражданскому населению и невоенным объектам, принять шаги для дальнейшего обмена военнопленными, а также разработать механизм о введении режима прекращения огня в соответствии с соглашением, подписанным в Москве 10 октября.

Вооруженные действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября, обе страны ввели военное положение. Стороны уже больше месяца применяют авиацию, артиллерию и танки. Счет погибшим и раненым идет на тысячи. Есть погибшие и среди мирного населения.

За время конфликта главы МИД враждующих стран дважды встречались для обсуждения режима прекращения огня и гуманитарного перемирия, однако после вступления соглашений в силу стороны обвиняли друг друга в нарушении перемирия, и боевые действия возобновлялись вновь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».