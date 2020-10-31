Преподаватели МГЛУ массово увольняются в знак протеста 10 31.10.2020, 12:19

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Академическая солидарность в действии.

После отчислений студентов, а также увольнения и задержания итальянистки Натальи Дулиной из Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) одна за другой уволились трое преподавательниц.

Это профессор Елена Лукашанец, преподавательницы Юлия Белобрудова и Юлия Воробей.

«Еврорадио» стало известно, что хотят уволиться и другие сотрудники лингвистического университета.

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