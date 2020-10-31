Стало известно, сколько живет на коже человека новый тип коронавируса 31.10.2020, 12:27

3,820

Исследование провела команда медиков из Медицинского университета префектуры Киото в Японии.

Новый тип коронавируса (COVID-19) может жить на коже человека на протяжении примерно девяти часов, что в четыре раза дольше, чем вирус гриппа А.

Это выяснила команда ученых из Медицинского университета префектуры Киото в Японии, передает Daily Mail. По их словам, такая информация может помочь в разработке подходов к предотвращению передачи инфекции через контакт и показывает, насколько важно мыть руки.

В ходе лабораторных экспериментов специалисты протестировали человеческую кожу из образцов судебно-медицинской экспертизы. В противном случае ее бы все равно использовали для кожных трансплантатов, а они, поясняют ученые, прибегли к этому, чтобы не заразить здоровых добровольцев.

Так, клетки кожи были смешаны с образцами COVID-19 и вируса гриппа А, который также распространяется воздушно-капельным путем и при контакте с людьми.

Результаты показали, что вирус гриппа живет на коже примерно 1,8 часа. Тогда как время выживания коронавируса составило около девяти часов, что в четыре раза больше, чем у штамма гриппа.

«Эти результаты показывают, что SARS-CoV-2 имеет заметно более высокую стабильность на коже человека. При смешивании со слизью из образцов верхних дыхательных путей коронавирус жил около 11 часов по сравнению с 1,69 часами для вируса гриппа», – отметили исследователи.

Они добавили, что после эксперимента оба вируса были полностью инактивированы в течение 15 секунд с помощью дезинфицирующего средства для рук, содержащего 80% спирта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».