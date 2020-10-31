Война в Карабахе: Россия согласилась предоставить помощь Армении 31.10.2020, 12:59

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МИД РФ назвал одно условие для этого.

Российское министерство иностранных дел заявило, что Россия предоставит Еревану "всю необходимую помощь", если столкновения будут происходить непосредственно на территории Армении.

Об этом говорится в заявлении, которое в субботу обнародовал МИД России, сообщает "Европейская правда".

"Согласно договору Россия предоставит Еревану всю необходимую помощь, если боевые столкновения перенесутся непосредственно на территорию Армении", - говорится в заявлении на сайте российского ведомства.

В заявлении отмечается, что в связи с обращением премьера Армении Никола Пашиняна к президенту Владимиру Путину с просьбой начать консультации с целью определения вида и объема помощи, которую Российская Федерация может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности, "подтверждаем приверженность Российской Федерации союзническим обязательствам в отношении Республики Армения, в том числе вытекающим из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 года".

31 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о проведении консультаций для определения рода и размера помощи, которую Россия может предоставить Армении для "обеспечения ее безопасности".

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