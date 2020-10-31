В Британии собрались производить «сделанные из неба» алмазы 1 31.10.2020, 13:15

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Драгоценные камни будут суперэкологичными.

Британский предприниматель Дейл Винс собрался производить до тысячи алмазов в месяц на своем революционном заводе, который создает предметы из воздуха и воды. Так он намерен сделать вредную для окружающей среды технологическую цепочку производства алмазов экологичной. Об этом пишет The Guardian (перевод - lenta.ru).

«Создание алмазов из ничего, кроме неба, из воздуха, которым мы дышим, — это волшебная, вызывающая воспоминания идея, это современная алхимия. Нам не нужно добывать алмазы на земле, мы можем добывать их на небе», — сказал мультимиллионер в беседе с изданием.

Для создания драгоценностей предприниматель планирует внедрить на своем производстве в Глостершире технологию химического осаждения паров. Он собирается использовать «зеленую технологию» для нагрева «алмазного семени» до 800 градусов в газовой камере. Затем, по его задумке, из «семени» родится алмаз, структурно неотличимый от найденных в недрах земли камней.

Для своего «зеленого производства» Винс будет использовать углекислый газ из воздуха, ветер, солнечную энергию, а также воду, собранную из осадков.

Ранее американская компания Air запустила производство «углерод-негативной» водки. Для производства такой водки достаточно воды, воздуха и электричества. Одна бутылка водки Air стоимостью 65 долларов содержит столько же углерода, сколько способны поглотить 7,5 дерева.

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