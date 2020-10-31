Из белорусской «Комсомолки» в знак протеста ушли замредактора и несколько журналистов 31.10.2020, 13:52

Фото: Facebook / Инна Кочеткова

В пятницу был их последний рабочий день.

Появилась информация о скором назначении нового главного редактора в «Комсомольской правде» в Беларуси». В то же время несколько журналистов издания заявили об уходе, пишет tut.by.

Сразу несколько журналистов белорусской «Комсомолки» накануне сообщили о том, что ушли из издания — в пятницу, 30 октября, был их последний рабочий день.

«Не буду рассказывать о том, что для меня значила эта работа, — скажу только, что в декабре было бы 20 лет, как я работаю в „Комсомольской правде“ в Беларуси“. Почти половина жизни… Так что да, это очень больно. Но еще больнее даются какие-то внутренние компромиссы, особенно сегодня», — рассказала у себя в Facebook теперь уже бывший заместитель главного редактора Инна Кочеткова.

Корреспондент Ольга Ивашенко также сообщила в своем Facebook, что покинула издание:

«Сегодня мой последний рабочий день в „Комсомолке“. Собраться с духом и осознать, что с понедельника выпадаю из новостных событий, — пока не могу. Решение об уходе давалось сложно, и хочется верить, что скоро все мы победим и все станет на свои места. „Муры рухнуць“, печатные станки в типографиях перестанут ломаться, режим накроется, и мы все будем жить и работать в новой Беларуси».

Журналистка поблагодарила коллег за 7 лет, которые проработала в издании.

«А то, что мы делали и переживали в последнее время и за что поплатились, — останется со мной навсегда. Уверена, это изменило каждого из нас», — написала Ивашенко.

Также о своем уходе сообщили корреспондент Эвика Отто и редактор Юлия Войцицкая.

Издание «Наша Ніва» предположило, что уход журналистов может быть связан с планируемой сменой главного редактора, в качестве возможного кандидата называя военного корреспондента московской «Комсомолки» Александра Коца.

Наталья Галезник, генеральный директор ЗАО «БелКП-ПРЕСС», отвечающего за выпуск белорусской версии издания, подтвердила, что вопрос назначения нового главного редактора обсуждается, однако заявила, что все подробности появятся позднее.

— «Комсомольская правда» в Беларуси» продолжает выходить, а о дальнейших решениях информация появится чуть позже.

Напомним, в августе новым главным редактором издания стала Марина Бунакова, которая до этого возглавляла подразделение «Комсомолки» в Хабаровске, а затем работала в головном офисе в Москве. С 31 августа она сменила Андрея Левковского, который проработал на этой должности более 10 лет, но стал первым заместителем главного редактора.

До этого в августе у газеты возникли сложности с печатью и с распространением тиража. Несколько номеров отказывались выпускать в типографии Дома печати «в связи с поломкой оборудования». В тех номерах освещалась ситуация в стране, в том числе массовые протесты, а также рассказывалось о фактах насилия силовиков. После этого газету начали печатать в России, однако она исчезла из киосков «Белсоюзпечати».

— Объяснение такое: в связи с тем, что газета поступает позже (ее нужно доставить из России), она не успевает в экспедицию, — рассказал тогдашний главред Андрей Левсковский.

Тем не менее издание продолжает выходить и продаваться в торговых сетях.

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