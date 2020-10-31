В Сети появились данные силовиков Ленинского района Минска 31.10.2020, 13:59

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Белорусы продолжают разоблачать участников всех бандформирований Лукашенко.

Белорусские кибер-партизаны сообщили о публикации в Сети личных данных силовиков из бандформирований Лукашенко в Ленинском районе Минска:

«Избиение студентов БГТУ в коридорах университета —это уже красная линия!

Одетые в гражданское оперуполномоченные и тихари— это члены разбойной группировки в стиле 90-х, откормленные и вооруженные на деньги налогоплательщиков, натравленные на наших студентов!

Такая дичь недопустима, поэтому вот наш ответ:

В знак поддержки и солидарности со всеми студентами мы публикуем список всех этих бандитов по Ленинскому району. Анонимность больше не прикрывает ваши преступления. Ваши маски отныне прозрачные, поздравляем.

Оперы и тихари по остальным районам Минска и другим городам, мы держим вас в поле зрения. От вас зависит деаноним мы вас или нет. Особенно пристально мы следим за ситуацией в БГМУ и на «Гродно-Азот», - пишут кибер-партизаны.

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