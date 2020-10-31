Лукашенко ведет себя, как гопник 9 31.10.2020, 14:37

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И с криком «все равно сидеть» отламывает перила.

Лукашенко ведет себя, как гопник, который с несколькими своими друзьями-деградантами не дает спокойно жить многоквартирному дому: то дверь соседу подожгут, то пенсионерку на лестнице толкнут, то у ребенка конфету отберут, то девушку пивом обольют, то студента толпой побьют, пишет телеграм-канал stalin_gulag.

Причем, буквально. Все высказывания и действия самопровозглашенного, будь то байки о пьяных и наркоманах, которых он лично ловил, врываясь в квартиры, или отчисления студентов из вузов за участие в протестах – это лишь желание нагадить напоследок, чтобы было что вспоминать.

Он понимает, что соседи уже вызвали милицию, что больше терпеть его никто не будет, и с криком «все равно сидеть» отламывает перила.

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