«Не пускаем студентов» 7 31.10.2020, 14:38

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В страну не могут въехать белорусы, которые учатся за рубежом.

Со вчерашнего вечера в редакцию tut.by поступает информация о том, что белорусских студентов, которые учатся за границей и хотели в эти выходные попасть в Беларусь, не пускают на родину.

Семья Марины (по просьбе героини ее имя и ее ребенка изменены) живет в Минске. Ее сын Максим в этом году поступил в университет в Варшаве. 1 октября молодой человек поехал на учебу. Студентов их вуза, продолжает мама, перевели на «дистанционку», и сын решил приехать в Беларусь.

— В Беларусь он возвращался на автобусе через пункт пропуска «Брест». В автобусе было много пассажиров, 14 из них — наши студенты, которые учатся в Польше, — рассказывает Марина. — На белорусскую границу они приехали где-то в 4−5 утра. Они предупредили пограничников, что студенты, после чего у них забрали паспорта и студенческие билеты.

Спустя какое-то время, продолжает собеседница, студентам с вещами пришлось выйти из автобуса. Автобус с остальными пассажирами поехал в Беларусь. По словам женщины, когда ребята стали спрашивать, в чем дело, им ответили: «Без комментариев».

— Не скажу, сколько они так сидели, но в какой-то момент на границу приехал автобус, который направлялся из Минска в Варшаву. Пограничники посадили детей на свободные места и отправили на польскую границу, — продолжает собеседница. — Все студенты — несовершеннолетние. Нескольким девочкам вообще по 15 лет. Кто-то плакал, кто-то без денег, кто-то ехал в Беларусь за теплой одеждой.

По словам мамы, когда дети приехали на польскую границу, их — 14 человек — поставили в отдельную очередь и быстро проверили. Сказали, сидеть в карантине не нужно. Затем они подождали свой автобус и сейчас едут в Варшаву.

— Им пришлось платить за билет в этом автобусе?

— Сын ничего не говорил. Насколько я понимаю, пока они ничего не платили.

— В связи с COVID-19 тем, кто возвращается из-за границы в Беларусь, нужно отсидеть 10-дневный карантин. Ваш сын был готов остаться в стране на это время?

— Да, их же перевели на дистанционное обучение. Он говорил, что не собирается срочно возвращаться в Польшу, — говорит Марина. — Ночью мой супруг стал дозваниваться на горячую линию Госпогранкомитета. Хотел, чтобы ему объяснили, почему детей не пустили. Ему ответили: комментариев мы не даем, это устное распоряжение правительства.

«Дочь ехала домой на месяц»

Вчера ночью журналисты писали о семи белорусских студентах, которые также застряли в пункте пропуска «Брест». По словам ребят, они учатся в Люблине и Бяла-Подляске. Примерно в 17.40 на микроавтобусе они приехали на белорусскую границу. Один из них, Дмитрий, рассказал, что пограничники, узнав, что перед ними студенты, отсканировали их студенческие документы, а примерно через час сообщили, что в связи с эпидемиологической ситуацией ребят не пропустят. В итоге студенты решили дождаться новой смены — и второй раз попробовать въехать в Беларусь.

— Но их снова не пропустили, — рассказывает Александр (по просьбе героя имя изменено) — папа одной из девушек, которая была в микроавтобусе вместе с Дмитрием. — Я и еще несколько родителей приехали на границу. Мы общались с белорусскими пограничниками, просили пропустить детей домой. Мы предлагали написать расписки, что наши дети будут сидеть в карантине и не станут посещать митинги. Но было ощущение, что они просто не могут нам помочь.

— Как вам объясняли, почему детей не пропустили?

— Говорили из-за эпидемической ситуации, что страна, откуда они едут, находится в «красной зоне». Почему при этом из Польши пропускали других белорусов, нам так и не пояснили. Хочу сказать, что пограничники с нами общались очень корректно, разрешили передать детям еду и воду.

— В комментарии, который давала пресс-служба Госпогранкомитета по этой ситуации, сообщалось, что, когда ваши дети в первый раз приехали на границу, их предупредили: в Беларуси им придется отсидеть 10-дневный карантин. Однако якобы некоторым из ребят нужно было на учебу раньше — и они приняли решение не въезжать в Беларусь, а возвращаться в Польшу.

— Скажу за свою дочь: университет, где она учится, перевели на дистанционное обучение. Она ехала домой минимум на месяц.

По словам Александра, где-то после двух ночи родители с детьми поняли, что студентов в Беларусь все-таки не пустят — и ребята поехали в Польшу. Правда, возвращалось их уже не семь, а 11.

— Пока дети ждали, к ним в маршрутку подсадили еще четверых студентов, которых также не пропустили. По возвращении в Польшу они без проблем прошли границу. Так получилось, что студенты, которые ехали в Беларусь из Люблина, живут в каком-то частном общежитии, которое забрали «под ковид». Ночью по приезде им даже некуда было бы возвращаться. Поэтому наши приютили их у себя в общежитии в Бяла-Подляске.

«Услышав, что я студентка, пограничник стал кому-то звонить, а потом сообщил, что студентов не пускают»

Такие же проблемы возникли и у студентов, которые вчера пытались въехать в Беларусь через пункт пропуска «Брузги». Одна из них — Ульяна. Она родом из Столбцов.

— Нас было четверо: трое учатся в Белостоке, одна девушка — в Варшаве, — рассказывает Ульяна. — Домой возвращались на маршрутке. На белорусской границе мы заполнили все документы о самоизоляции и прошли на паспортный контроль. Я была первая. Услышав, что я студентка, пограничник стал кому-то звонить, а потом сообщил: «Вышел документ, что мы не пускаем студентов», — и попросил меня отойти в сторонку.

После этих слов, продолжает Ульяна, они с ребятами вернулись в маршрутку. Через полчаса им сообщили, что «в связи с коронавирусом» им отказано во въезде в Беларусь. Хотя остальные пассажиры границу прошли.

— Мы стали спрашивать: может, нужны какие-то справки, может, нам сдать тест на COVID-19? — рассказывает Ульяна. — На что нам ответили: «Без комментариев». В итоге нас провели к польской границе, предложили сесть в проезжающую до Польши маршрутку.

Студенты отказались. В надежде, что вопрос решится, ребята сообщили о том, что с ними произошло, родителям. Родители «два часа пытались хоть до кого-то дозвониться» и понять, что случилось. Но безрезультатно. В итоге студенты пешком вернулись в Польшу. Оттуда на машине Ульяну в Белосток забрала подруга.

— Вы были готовы отсидеть в Беларуси 10-дневный карантин или вам нужно было раньше на учебу?

— Нас перевели на дистанционное обучение. Я собиралась быть дома до Нового года, — отвечает Ульяна.

Получить официальный комментарий в пресс-службе Госпогранкомитета не удалось: пресс-секретарь ведомства нам не отвечает.

Напомним, 29 октября в редакцию стали поступать сообщения от пользователей о том, что белорусы не могут вернуться в страну как минимум из Польши и Литвы: их разворачивают на границе. Позже появилась информация о таких же проблемах и на границе с Украиной и Латвией. В Госпогранкомитете пояснили, что для отдельной категории физических лиц временно ограничен въезд из стран-соседок через наземные пункты пропуска. Причина — эпидемическая обстановка.

По словам Антона Бычковского, официального представителя Госпогранкомитета, белорусов на территорию нашей страны пускают.

— Есть ограничения в отношении физических лиц, которые прибывают и планируют прибывать с территорий соседних с нами государств. Есть полномочия у пограничников принимать в том числе и частные решения в зависимости от ситуации, которая складывается с пересекающими границу, — сказал представитель ГПК.

Никакого документа, разъясняющего ситуацию на границе, нет до сих пор.

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