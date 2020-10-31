Словакия первой в мире проводит всеобщее тестирование населения на COVID-19 1 31.10.2020, 14:50

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В стране проживает около 5,4 миллиона человек.

Словакия стала первой страной в мире, которая решила провести всеобщее тестирование населения на наличие коронавируса. В Словакии проживает около 5,4 миллиона человек, передает «Польское радио».

В кампанию под тестированию включится почти 45 000 тысяч сотрудников службы здравоохранения, а также армия и полиция. Правительство планирует провести тесты в пяти тысячах контрольных пунктах.

Население будет тестироваться путем так называемых антигенных тестов. Хотя участие в тестировании не считается обязательным, несогласные с проведением теста могут быть подвергнуты штрафу.

Те, чей тест покажет положительный результат, будут автоматически отправлены на 10-дневный карантин. Первый этап всеобщего тестирования в Словакии продлится два дня. Очередные этапы планируется провести в будущие выходные.

До сих пор в Словакии обнаружено более 55 000 тысяч случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 cкончались 212 пациентов.

О плане проведения всеобщих тестов заявили также Монако и Люксембург.

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