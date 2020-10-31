На белорусско-украинской границе в «Новой Гуте» - проблемы с компьютерной базой 31.10.2020, 15:15

1,952

Никто не может проехать.

На белорусско-украинской границе в «Новой Гуте» — проблемы с компьютерной базой, никто не может ехать. О проблеме tut.by сообщили читатели, информацию подтвердили пограничники.

«На пограничном пункте пропуска „Новая Гута“ — очередь. Уже 3 часа не пропускает белорусская сторона вообще никого, ссылаясь на неисправности программного обеспечения», — сообщают нам находящиеся на границе.

В погранкомитете подтверждают: возникли проблемы с компьютерной базой таможенников. Как скоро они будут устранены, сказать не могут.

Получить оперативный комментарий в ГТК TUT.BY не удалось.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».