Ученые назвали пять суперпродуктов для здорового сердца 11 31.10.2020, 16:05

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Ваше сердце нуждается в особой заботе и внимании для здоровой и долгой жизни.

Вы прилагаете такие усилия для своей красоты, но внутренние органы также важны как и внешние органы. Регулярное упражнение и правильное питание могут обеспечить здоровье вашему сердцу. В этой статье вы узнаете о 5 суперпродуктах для здорового сердца, пишет сайт healthinfo.ua.

Несколько исследователей доказали, что от 70 до 80% сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить, если у вас есть соответствующий выбор пищи. Вам просто нужна правильная информация о том, что вы едите в своей повседневной жизни. Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием клетчатки, белка и основных витаминов может улучшить здоровье вашего сердца, а также полезно для общего здоровья.

1. Рыба

Есть несколько доступных рыб, которые весьма полезны для здоровья вашего сердца, а лосось — одна из лучших рыб, которая отлично подходит для сердечной деятельности. Мясо лосося включает тонкое количество жирных кислот Омега-3 и Омега-3 DHA и EPA, что снижает риск блокирования сердца, других сердечных заболеваний и артериального давления.

Свежий (а не консервированный) лосось рекомендуется для лучшей производительности, потому что он содержит много химических веществ и добавленных консервантов, которые вредны для вашего здоровья.

Тунец, сардины, макрель – эти рыбы также хороши для человеческого организма. Вы можете приготовить жареную рыбу в оливковом масле или на гриле, или вы также можете добавить желаемую рыбу в рагу или макароны. Рыба может быть плюсом для не вегетарианцев.

2. Темные бобы

Темные бобы или черные бобы обладают высоким содержанием клетчатки, магния, комплекса витамина В и жирных кислот омега-3, которые помогают поддерживать уровень сахара в крови и уровень холестерина в организме человека, что звучит хорошо для вашего сердце также.

Вы можете приготовить несколько блюд из черных бобов или добавить их в свой суп, рис, чечевицу и салат. Проросшие черные бобы также эффективны и представляют собой здоровую пищу для здоровья сердца и общего состояния здоровья.

3. Овсянка

Овсянка — супер еда для вашего сердца. Овсянка включает жирные кислоты омега-3 и большое количество волокна, что полезно для здоровья сердца и пищеварительной системы. Это может быть хорошим вариантом для вашего завтрака или ужина.

Овсянка помогает снизить уровень плохого холестерина и удерживает артерии в чистоте. Люди, заботящиеся о здоровье, любят начинать свой день с овсянки.

4. Вино

Красное вино может быть полезно для вашего здоровья сердца, может сделать ваши артерии прозрачными и снизить уровень ЛПНП в организме. Красное вино является хорошим источником антиоксидантов, что прекрасно подходит для общего контроля здоровья.

Удостоверьтесь, что вы не пьете чрезмерно, мы предлагаем принимать его как лекарство. Одного бокала для женщин и одного или двух небольших бокалов для мужчины достаточно. Некоторые люди пьют это как лекарство, а также принимают аспирин, что очень вредно для здоровья и сердца.

5. Оливковое масло

Оливковое масло включает в себя антиоксиданты и хороший жир, а также не содержит холестерина, поэтому это может быть супер-пищей для сердечного здоровья. Оливковое масло первого отжима намного лучше.

Вы можете использовать оливковое масло высшего качества для приготовления блюд, и можете добавить его в свою пасту и салаты. Ежедневное потребление оливкового масла снижает уровень ЛПНП и защищает сердечные сосуды и клапаны. Поэтому избегайте регулярных растительных масел, потому что они могут нанести вред вашему здоровью, а также вашему сердцу.

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