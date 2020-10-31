Ракетные игры 6 Александр Гольц

31.10.2020, 16:16

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Александр Гольц

«Мирное наступление» захлебнулось, не начавшись.

В советские времена это пафосно именовалось «мирным наступлением». В канун очередного партийного съезда Советский Союз каждый раз с немалой помпой выдвигал предложения в области разоружения. Предложения, совершенно неприемлемые для Запада. Похоже, нечто подобное происходит теперь.

Российский МИД неожиданно согласился с американским требованием о «заморозке» всех ядерных арсеналов с тем, чтобы продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) хотя бы на год. Затем на президентском сайте появилось заявление, в котором Путин подтверждал сделанное еще год назад предложение о моратории на развертывание ракет средней дальности. При этом он уточнил, что готов разрешить американцам инспектировать российские ракеты 9М729 в Калининградской области, если России будет разрешено инспектировать пусковые установки Мк-41 в Польше и Румынии.

Точно как и во времена СССР, Запад без всякого интереса отнесся к предложениям Москвы. Советник американского президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен проигнорировал оговорку МИДа о том, что согласие на «заморозку» не должно сопровождаться дополнительными требованиями. Он тут же заявил, что США пойдут на продление Договора СНВ лишь в случае, если «заморозку» можно будет проверить. А для этого стороны должны, как минимум, заявить о количестве своих тактических ядерных боеприпасов, от чего Москва решительно отказывается. Кисло Запад отреагировал и на предложение о перекрестной верификации ракет 9М729 и пусковых установок Мк-41. Ответ пока что получен от представителя МИД ФРГ, которая заявила, что призывы Москвы к отказу от размещения ракет в Европе не заслуживают доверия.

Удивительным образом нынешняя российская внешняя политика несет все в себе все ошибки и пороки дипломатии времен Андрея Андреевича Громыко. Даже когда выдвигаются в целом разумные предложения, они и недостаточны, и запоздалы. Возьмем печальную историю разрушения Договора РСМД. По меньшей мере за пять лет до момента выхода из него американцы указывали Москве, что она разрабатывает и развертывает ракету, которая нарушает договор. Российские представители долго валяли дурака, бесконечно требуя уточнить претензии. Цель была очевидна: очень хотелось узнать, откуда американцы получили информацию о сверхсекретной тогда ракете. Когда же США объявили о выходе из договора, российские военные устроили странную демонстрацию контейнера ракеты для всех военных атташе. Вместо того чтобы, вспомнив процедуры ДРСМД, пригласить американских экспертов и попытаться объяснить им увеличившиеся размеры топливного бака по сравнению с другими аналогичными вооружениями. После уничтожения договора РСМД в сентябре 2019-го Кремль объявил, что не будет размещать ракет средней дальности до тех пор, пока такое развертывание не начнут США.

НАТО вполне ожидаемо увидела подвох: ведь спорную ракету 9М729 Кремль не считал ракетой средней дальности и на этом основании вел ее развертывание. Потребовался целый год, прежде чем Путин допустил возможность проверки 9М729. Но практика отрезания хвоста по частям продолжается. Сегодня Москва готова предоставить для инспекции лишь ракеты, развернутые в Калининградской области. Однако НАТО настаивает, что эта ракета имеет дальность 2000 километров и даже больше. Стало быть, чтобы снять подозрения, следует предоставить для инспекции все ракетные бригады, оснащенные пусковыми установками «Искандер», для которых предназначена 9М729. Но решили, что для демонстрации доброй воли хватит и Калининградской области. Не стоит удивляться, если на эту инициативу отреагируют как на предыдущие

Точно так же вел себя СССР в конце 1970-х – начале 1980-х. Тогда он развернул ракеты средней дальности СС-20 «Пионер», причем гораздо больше, чем ракет СС-4 и СС-5, которые снимались с вооружения. Летом 1979 года канцлер ФРГ Гельмут Шмидт по пути в Токио специально сделал остановку в аэропорту Москвы, чтобы попросить Алексея Косыгина не увеличивать количество СС-20 сверх числа старых ракет, которые они были предназначены заменить. Когда Косыгин изложил все это в Политбюро, возмутился министр обороны Дмитрий Устинов: «Ишь чего захотели, раскрой им наши планы да еще скорректируй их! И кто даст гарантии, что они после этого откажутся от своих планов?». Развертывание продолжалось.

НАТО тем временем приняло решение о развертывании в Европе крылатых ракет «Томагавк» и баллистических «Першинг-2». И тут до кремлевских старцев дошло: замечательные советские «Пионеры» до Вашингтона не долетят, а вот американские «Першинги-2» способны в течение 7-10 минут поразить командные пункты на европейской части СССР. Вот тогда-то и наступила пора «мирных инициатив». СССР то вводил мораторий на развертывание ракет, то предлагал огранить их количество, то обещал иметь столько ракет средней дальности, сколько их было у Франции и Великобритании. Как известно, в конце концов Москва была вынуждена уничтожить все свои ракет средней дальности.

Теперь путинские «мирные инициативы» тоже последовали после того, как министр обороны США Марк Эспер пригрозил начать развертывание своих ракет как в Европе, так и в Азии: «Китай развернул большое количество ракет, намного больше тысячи ракет средней и меньшей дальности, в Индийско-Тихоокеанском регионе. И Россия тоже так сделала, и они сделали это в нарушение ДРСМД, — заверил он. — Так что мы привержены тому, чтобы развернуть такие же силы на обоих направлениях». США уже испытали прототипы таких ракет. Судя по всему, до начала производства РСД в Соединенных Штатах с последующим развертыванием в Европе и Азии осталось совсем немного времени. То есть риск повторить ситуацию 1983 года. Только в нынешней ситуации подлетное время до Москвы уменьшится на пару минут. Следует признать, что к этому привели путинские ракетные игры.

Нечто подобное происходит сейчас и вокруг Договора СНВ. Спору нет, именно странные манипуляции администрации Трампа привели к тому, что это последнее соглашение по контролю над ядерными вооружениями истечет без шансов на продление. Но Кремль, опять-таки в стиле тов. Громыко А.А., презрительно отвернулся от администрации Обамы, когда летом 2016-го она предложила продлить договор. Мол, мы с хромыми утками дела не имеем. Предполагалось затеять торг со следующим американским президентом. А тот во время первого разговора с Путиным лишь поинтересовался у помощников, о каком-таком договоре этот русский ведет речь.

Одна из версий того, почему Владимир Путин столь много внимания уделяет ядерным вооружениям, заключается в том, что, наращивая их, Кремль рассчитывает навязать Западу переговоры и, таким образом, выйти из изоляции, в которой оказалась Россия. Помня о российских эскападах, НАТО и США считают военное сдерживание, размещение новых ракет более эффективным, чем переговоры с Москвой.

Александр Гольц, «Ежедневник»

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