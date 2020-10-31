Белорусский фильм «Озеро радости» победил на кинофестивале в Лос Анджелесе

Белорусский фильм «Озеро радости» победил на кинофестивале в Лос Анджелесе1
- 31.10.2020, 16:19
- 3,875
Теперь он квалифицируется на «Оскар-2021».
Белорусский фильм «Озеро радости» по роману Виктора Мартиновича победил на кинофестивале в Лос Анджелесе и квалифицируется на «Оскар-2021», сообщает tut.by.
«Озеро радости» — это фильм о девятилетней девочке Ясе, которая переживает смерть матери. Отец отправляет ее в интернат, но однажды она решает сбежать и вернуться домой.
Актриса, сыгравшая главную роль, получила приз Best actress на фестивале FICBUEU в Испании.
Фильм снят по роману известного писателя Виктора Мартиновича.