Белорусский фильм «Озеро радости» победил на кинофестивале в Лос Анджелесе 1 31.10.2020, 16:19

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Теперь он квалифицируется на «Оскар-2021».

Белорусский фильм «Озеро радости» по роману Виктора Мартиновича победил на кинофестивале в Лос Анджелесе и квалифицируется на «Оскар-2021», сообщает tut.by.

«Озеро радости» — это фильм о девятилетней девочке Ясе, которая переживает смерть матери. Отец отправляет ее в интернат, но однажды она решает сбежать и вернуться домой.

Актриса, сыгравшая главную роль, получила приз Best actress на фестивале FICBUEU в Испании.

Фильм снят по роману известного писателя Виктора Мартиновича.

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