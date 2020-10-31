Командный чемпионат Европы-2021 по легкой атлетике будет перенесен из Беларуси

Командный чемпионат Европы-2021 по легкой атлетике будет перенесен из Беларуси6
- 31.10.2020, 16:33
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Новый организатор будет определен позже.
Беларусь не примет командный чемпионат Европы-2021 по легкой атлетике в суперлиге, пишет "Прессбол".
Европейская легкоатлетическая федерация решила перенести турнир, который должен был пройти в Минске, в другую страну по техническим причинам.
Соревнования должны пройти 19-20 июня. Новый организатор будет определен позже. Сообщается, что в проведении турнира заинтересованы Польша и Испания.