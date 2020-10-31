Студенты, обучающихся в Польше, не смогли пересечь границу и вернуться в Беларусь 5 31.10.2020, 16:51

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Журналисты выясняли, что произошло.

Вечером 30 октября 11 белорусских студентов пытались вернуться домой через погранпереход «Брест», но их не пропустили и отправили обратно в Польшу.

Вечером в пятницу в одной из социальных сетей появилось сообщение о том, что на границе в Бресте застряли молодые белорусы, обучающиеся в Польше. Об этом около 22.00 сообщил на своей странице один из их родителей. Редакция «Брестской газеты» связалась с брестчанином.

Мужчина рассказал, что его дочь возвращалась из Польши на маршрутке из Бяла-Подляски и к тому моменту уже 5 часов стояла на границе с Беларусью. У шести студентов, которые ехали вместе с ней, забрали паспорта и ничего не объяснили. Молодые люди сидели в микроавтобусе и ждали, когда их пропустят.

По словам собеседника, к 23.30 автобус разворачивали три раза. Родители студентов (около 10 человек) оперативно собрались возле пограничного перехода «Брест» (Варшавский мост). Они подошли к пограничникам и пытались разобраться с ситуацией, в которую попали их дети. Но ответа на свои вопросы от пограничников не получили.

Собеседник пояснил, что из другого автобуса высадили четверых студентов. Тем временем автобус с его дочерью развернули в очередной раз. Он простоял на нейтральной полосе еще несколько часов, потому что ни белорусская, ни польская стороны не пропускали его к себе.

В 23.56 официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев сообщил в письме, пришедшем на электронную почту журналистов, что Польша отказывает во въезде белорусским студентам.

«Вечером 30 октября на въезд в Республику Беларусь следовала группа белорусских студентов, возвращающихся из Польши. Пограничники предупредили молодых людей, что их ожидает 10-дневная самоизоляция. Так как учащимся следовало вернуться в вузы уже 4 ноября, им было предложено вернуться в сопредельное государство. Однако польская сторона отказала студентам во въезде без объяснения причин. В настоящее время молодые люди надеются вернуться к месту учебы», – написал Сергей Дмитриев.

Поздно ночью отец одной из студенток сообщил редакции, что «11 детей вернулись в Польшу».

Более подробно об этой ситуации рассказал Дмитрий – один из семи студентов, который был в этом автобусе.

«В пятницу где-то в 17.40 по белорусскому времени мы подъехали к пограничникам. Пограничник у меня спросил, откуда я еду и что делал в Польше. Я ответил: «Я там учусь». У меня попросили подтверждение. Я показал студенческие документы. У меня их отсканировали и сказали: «Ожидайте». Насколько я понимаю, ребята прошли такую же процедуру. Потом мы где-то час сидели в маршрутке, к нам подошли и сказали, что в связи с эпидемиологической ситуацией нас не пропустят», – рассказал студент.

Дмитрий видел, как в Беларусь въезжали другие машины с белорусами. Поэтому они вернулись в конец очереди и попробовали пройти границу заново.

«Наша очередь подошла где-то через три часа, но нас снова не пропустили. Мы говорили, что утром в СМИ была статья, где написано, что белорусов пропускают. Нам ответили — это было утром, все меняется», — сказал молодой человек.

В 00.37 31 октября он сообщил, что троих человек, которых они посадили в попутки, не пустили в Беларусь. В это время с белорусской стороны погранперехода студентов безрезультатно ждали родители, о которых мы писали выше.

К слову, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский прокомментировал ситуацию почти точь-в-точь, как ранее Сергей Дмитриев:

«Пограничники предупредили молодых людей, что их ожидает 10-дневная самоизоляция. Так как учащимся следовало вернуться в вузы уже 4 ноября, им было предложено вернуться в сопредельное государство. Однако польская сторона отказала студентам во въезде без объяснения причин. На текущий момент они снова пытаются въехать обратно в Польшу».

Студент рассказал, что у него не спрашивали, сколько он планирует быть в Беларуси.

«У меня не спрашивали про то, сколько я планирую быть в Беларуси. Я еду домой за теплыми вещами и готов отсидеть 10-дневный карантин. Ребята тоже. У них дистанционка, они планировали быть дома даже дольше, чем 10 дней», — сказал Дмитрий.

Александр, другой собеседник, рассказал, что родителям разрешили передать еду и воду детям. После двух ночи родители поняли, что их детей не пропустят в Беларусь. Те в итоге вернулись в Польшу. Правда, возвращалось их уже не семь, а 11.

«Пока дети ждали, к ним в маршрутку подсадили еще четверых студентов, которых также не пропустили. По возвращении в Польшу они без проблем прошли границу. Так получилось, что студенты, которые ехали в Беларусь из Люблина, живут в каком-то частном общежитии, которое забрали «под ковид». Ночью по приезде им даже некуда было бы возвращаться. Поэтому наши приютили их у себя в общежитии в Бяла-Подляске», — рассказал Александр.

Напомним, 29 октября стали поступать сообщения, что белорусы не могут вернуться в страну из Польши, Литвы, Латвии и Украины. В Госпогранкомитете поясняли, что для отдельной категории физических лиц временно ограничен въезд из стран-соседок через наземные пункты пропуска. Причина — эпидемическая обстановка.

Позже Антон Бычковский заявил, что белорусов на территорию нашей страны пускают.

«Есть ограничения в отношении физических лиц, которые прибывают и планируют прибывать с территорий соседних с нами государств. Есть полномочия у пограничников принимать в том числе и частные решения в зависимости от ситуации, которая складывается с пересекающими границу», — сказал представитель ГПК.

Никакого документа, разъясняющего ситуацию на границе, нет до сих пор.

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