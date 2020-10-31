Нефтяники по всему миру несут убытки 5 31.10.2020, 17:12

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Но только не в Китае.

В третьем квартале текущего года чистый убыток ExxonMobil составил $680 млн. по сравнению с чистой прибылью в размере $3,17 млрд. за аналогичный период прошлого года. При этом за девять месяцев чистый убыток компании достиг $2,37 млрд. против прибыли $8,65 млрд. годом ранее.

В свою очередь выручка компании упала за третий квартал упала на 29% — до $46,199 млрд., а за девять месяцев — на 31,8% — до $134,962 млрд. Добыча углеводородов снизилась на 5,8% до 3,672 млн. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Компания анонсировала серьезный секвестр расходов, включая сокращение персонала. В октябре ExxonMobil утратила статус крупнейшей по рыночной стоимости нефтяной компании в США своему конкуренту — Chevron, пишет Telegram-канал «Газ-Батюшка».

Французская Total завершила третий квартал 2020 г. с убытком $8,4 млрд. по сравнению с чистой прибылью в размере $2,8 млрд. за аналогичный период прошлого года. За тот же период выручка снизилась на 31,8% — до $33,142 млрд. В свою очередь за девять месяцев года чистый убыток компании составил $8,133 млрд. против чистой прибыли в размере $8,667 годом ранее. При этом в третьем квартале добыча углеводородов снизилась на 10,7% — до 2,715 млн. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

В отличие от своих европейских и американских коллег китайская Sinopec завершила третий квартал 2020-го с рекордной чистой прибылью в $6,92 млрд., этот показатель оказался в четыре раза выше результатов за аналогичный период прошлого года. Компания сумела воспользовалась восстановлением внутреннего спроса на нефть в Китае и преломила неблагоприятную ситуацию, вызванную пандемией коронавируса и низкими нефтяными ценами. Свою лепту внесла и продажа трубопроводных активов недавно образованной China Oil & Gas Pipeline Network Corp.

Как сообщала группа ИС, Китай совершенствует методы добычи нефти и газа. В частности, сотрудники корпорации Sinopec пробурили самую глубокую наклонно-направленную скважину в Азии. Глубина скважины составила 8874,4 метра.

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