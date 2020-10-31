Тысячи белорусов покинули заводы за последние пять лет 2 31.10.2020, 17:31

2,740

Фото: tut.by

На градообразующих предприятиях за последние годы кардинально изменилось количество работников.

Крупные предприятия продолжают сокращать среднесписочную численность работников. В лидерах по потерям — МАЗ, МТЗ, «Белшина», МАПИД и «Нафтан». К примеру, МАЗ только за 2019 год потерял почти 670 работников. Tut.by посмотрел, как за последние 5 лет на градообразующих предприятиях изменилось количество работников.

Данные для сравнения мы взяли на сайтах Единого портала финансового рынка, Минфина, а также самих предприятий.

В лидерах по потерям по числу работников оказались МАЗ и МТЗ: на этих предприятиях среднесписочная численность работников за последние 5 лет сократилась более чем на 3 тысячи человек (на каждом из предприятий). «Белшина» потеряла за этот период больше 2,7 тысячи человек. В лидерах по этому показателю также оказались МАПИД и «Нафтан».

Журналисты также посмотрели, как изменилось число работников на крупных заводах за последний год. К примеру, на МТЗ на начало 2020 года среднесписочная численность МТЗ составляла 15 753 человека, а годом ранее — 15 849 человек. На МАЗ — 15 599 и 16268 человек соответственно, на МАПИД — 5674 и 5788 человек соответственно, на БМЗ — 11 002 и 10 944 человека соответственно, на «Белшине» — 8967 и 9378 человек соответственно, на МЗКТ — 4541 и 4811 человек соответственно, на «Беларуськалии» — 16 527 и 16 300 соответственно.

То есть на МАЗ, получается, за 2019 год потеряли почти 670 работников. В этом году оптимизация расходов, в том числе через численность работников, на предприятии продолжается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».