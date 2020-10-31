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В Польше зафиксирован новый рекорд по приросту зараженных коронавирусом

  • 31.10.2020, 17:44
  • 3,415
В Польше зафиксирован новый рекорд по приросту зараженных коронавирусом

Продолжается стремительный рост заболеваний.

Как сообщает сайт Charter97.org со ссылкой на Министерство здравоохранения Польши, в пятницу в стране зафиксировали 21 897 новых случаев заражения коронавирусом. Это антирекорд для Польши.

За сутки также было проведено рекордное количество ПЦР-тестов - 78 тысяч. Также за 30 октября из-за COVID умер 41 человек.

Всего за период пандемии в Польше зафиксировано 362,7 тысяч случаев заражения коронавирусом, 5,6 тысяч человек умерли.

В стране на протяжении октября продолжается стремительный рост заболеваемости COVID. В пятницу третий день подряд зафиксировали более 20 тысяч новых случаев заражения.

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