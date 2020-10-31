Ученые назвали пять дешевых продуктов для очищения и оздоровления легких 31.10.2020, 18:00

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Один из них — яблоки.

Поддерживать здоровые функции легких помогают многие продукты, среди них – доступные и дешевые. Для более эффективного очищения легочной ткани включайте в рацион яблоки, свеклу, капусту, пишет healthinfo.ua.

Исследования показывают, что потребление некоторых продуктов, насыщенных питательными веществами и антиоксидантами, уменьшает вредное воздействие на легкие грязного воздуха, способствует их оздоровлению.

«В условиях пандемии коронавируса вдыхание загрязненного воздуха становится еще более опасной проблемой, ведь это фактор раздражения дыхательных путей, кашля, хрипов, одышки, боли в груди, усиления приступов астмы. Он подвергает нас повышенному риску угрожающих жизни заболеваний, включая рак легких, сердечный приступ, инсульт», - напомнили научные специалисты на портале Times Now.

Одним из условий сохранения хорошего состояний легких они называют соблюдение здорового образа жизни – в частности, регулярную физическую активность вкупе с правильным питанием. Эксперты констатируют, что очищению легких от вредных частиц грязного воздуха, их общему оздоровлению могут эффективно помогать даже простые дешевые продукты. Они назвали пять таких продуктов, которые настоятельно рекомендуют включить в рацион.

Свекла. Согласно исследовательским данным, добавки из свеклы могут улучшать физическую работоспособность и функцию легких у людей с такими легочными заболеваниями, как ХОБЛ и легочная гипертензия. Свекла – ее корнеплоды и ботва – богаты соединениями, в том числе природными нитратами, улучшающими работу легких. Кроме того, свекольная зелень насыщена витаминами и минералами, способствующими оздоровлению органа дыхания: магнием, калием, витамином С, каротиноидами.

Яблоки. Один из самых дешевых и доступных фруктов полон витаминов и веществ флавоноидов, очень полезных для здоровья дыхательной системы. Яблоки также являются щедрым источником кверцетина, обладающего эффектом очищения легочной ткани.

Крестоцветные овощи. Разнообразная капуста называется медиками одним из самых здоровых продуктов на планете. Они указывают на ее высокое содержание лигнанов –антиоксидантных соединений, улучшающих состояние клеток легких. Специалисты настоятельно рекомендуют употреблять данный продукт в сезон бушующих инфекций, угрожающих подорвать здоровье этого органа.

Перец. Содержит много витамина С – важнейшего антиоксиданта для поддержания хорошего самочувствия людей с хроническими заболеваниями легких. По словам ученых, он помогает организму активнее удалять токсины и свободные радикалы, что снижает вероятность повреждения тканей легких, способствует их восстановлению.

Тыква. Ее главное преимущество – насыщенность каротиноидами, обладающими сильными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Исследования связывают более высокие уровни каротиноидов в крови с улучшением функции легких у пожилых и у молодых людей.

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