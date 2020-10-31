Какие курсы валют установили банки на выходные 1 31.10.2020, 18:33

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Выше всего курс продажи банками доллара — 2,675 рубля.

Tut.by посмотрел, какие курсы валют установили обменники на выходные дни.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,675 рубля (БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,632 рубля (Paritetbank, МТБанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, Технобанке, Белорусском народном банке и РРБ-Банке — 2,628 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,12 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке, Paritetbank, Технобанке, РРБ-Банке (3,075 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в Банк Дабрабыт — 3,065 рубля.

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