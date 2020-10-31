Спецназ США спас американского заложника в Нигерии 31.10.2020, 19:00

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Подробности операции.

Элитная команда спецназа США SEAL Team 6 организовала дерзкий рейд в западноафриканской стране Нигерии, спасая 27-летнего гражданина США Филипа Уолтона, который был взят в заложники, пишет «Информационное сопротивление».

Уолтон был похищен в Нигере, который граничит с Нигерией, ранее на этой неделе. Спасение заложников произошло сегодня на севере Нигерии.

Морские котики спасли Уолтона после убийства нескольких его похитителей. Команда SEAL Team 6 была выбрана для операции, потому что она отвечает за Западную Африку.

«Силы спецопреаций США провели операцию по освобождению заложников рано утром 31 октября в Северной Нигерии, чтобы вернуть американского гражданина, взятого в заложники группой вооруженных людей», — говорится в заявлении представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

«Этот американский гражданин находится в безопасности, и в настоящее время он находится на попечении Государственного департамента США. Во время операции никто из американских военнослужащих не пострадал».

«Мы ценим поддержку наших международных партнеров в проведении этой операции», — добавил Хоффман. «Соединенные Штаты будут продолжать защищать наш народ и наши интересы в любой точке мира».

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