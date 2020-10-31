Завтра во время Марша «Не забудем, не простим!» будет хорошая погода 31.10.2020, 19:04

Прогноз синоптиков на 1 ноября.

1 ноября погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по юго-востоку страны сохранится влияние неустойчивой влажной воздушной массы. Ожидается облачно с прояснениями, пишет сайт pogoda.by.

Преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны кратковременные дожди. В отдельных районах туман. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, максимальная днем +6..+12°С.

Напомним, что в Минске 1 ноября в 14:00 начнется Марш «Не забудем, не простим!». Сбор на станции метро Парк Челюскинцев (возле часового завода).

МАРШРУТ: Метро Парк Челюскинцев — проспект Независимости — Калиновского — Карбышева — Гамарника — Мирошниченко — урочище Куропаты.

Другие города Беларуси. 1 ноября. Марш «Не забудем, не простим!» в 14:00. Центры ваших городов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».