Не отдать победу другим 1 Григорий Меламедов

31.10.2020, 21:45

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Фото: AP

Летом этого года в Беларуси закончилась постсоветская эпоха.

Эта эпоха была своего рода гибридом отмирающего старого и элементов будущего. Сначала проявилась экономическая отсталость гибридной системы, а потом, – особенно, в начале пандемии, – слабость системы управления.

Протесты, в сущности, спасают Беларусь от разрушения. От медленного загнивания, сползания в отсталость, нищету и бескультурье, которое могло бы продолжаться еще много лет. Сейчас, к началу ноября, протестующие создали ситуацию, когда Лукашенко уйдет сразу, как только появится переходная фигура, которая более или менее устроит и народ, и благоразумную часть чиновников, и Россию.

Лукашенко сейчас как «хромая утка», пользуясь американской терминологией, — только американцы точно знают срок и процедуру смены власти, а белорусы – нет.

Что теперь важно? Важно, чтобы протестующие не оказались в ситуации «будущее создается тобой, но не для тебя». Им надо сделать так, чтобы все вокруг (включая чиновников) с нетерпением ждали появления той самой фигуры. А сила запроса на нее зависит от напряжения, которое создают протесты. И когда ждать станет невтерпеж, последует сигнал от политической верхушки — давайте кого угодно, генералы готовы с ними разговаривать, сил нет уже терпеть это напряжение, дурацкие кадровые перетряски и непредсказуемость сумасшедшего правителя. Тем более, что у генералов сильных кандидатов нет. Если бы были, они бы уже проявились.

От осознания белорусами своей силы зависит, сможет ли правящая верхушка вместе с Кремлем «решить кадровый вопрос» в кулуарном порядке. Она-то не понимает, что закончилась эпоха. Она-то думает, что есть всего лишь кадровый вопрос. Пока протесты усиливаются, все больше шансов, что верхушка, — заменяя Лукашенко, — будет ориентироваться на общественное мнение. А общественное мнение требует заменить не одного человека, а всю систему.

Будет несправедливо, если народ, превратив Лукашенко в хромую утку, в политический труп, — если народ после этого «уйдет», подобно мавру, сделавшему свое дело. Конечно, людям страшно, когда политический труп угрожает стрелять по ним. Но на самом деле, чем сильнее протест, тем труднее трупу выстрелить.

Григорий Меламедов, «Эхо Москвы»

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