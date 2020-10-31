«Пастила стала самой популярной сладостью в городе» 1 31.10.2020, 22:37

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Ираида Миско

Фото Марата Белого, EX-PRESS.BY

В Жодино поддержали Ираиду Миско.

Сегодня в разных частях центральных улиц Жодино можно было встретить девушек с зонтиками ярких красных и белых цветов.

— Мы гуляем каждый день. А в субботу, во время женского марша — в знак солидарности с теми, кто выходит на марши в Минске, — рассказали еx-press.by жительницы Жодино.

Фото: EX-PRESS.BY

Девушки выходят на улицы для того, чтобы показать: «Мы за честные выборы, прекращение насилия и произвола в Беларуси!».

На субботнюю прогулку девушки взяли с собой сладости — в знак солидарности с 75-летней Ираидой Миско, которую накануне осудили за ее гражданскую позицию и оштрафовали на 540 рублей. Одним из доказательств протеста Ираиды Васильевны, по словам свидетельствовавшего против нее милиционера, была как раз такая «зефирка» в ее руках.

— Пастила, кажется, стала самым популярной сладостью в нашем городе. Не сговариваясь, мы взяли с собой ту самую бело-красно-белую пастилу и конфеты «Рафаэлло» — угощались сами и делились со встречными людьми, -— поделились участницы прогулки.

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