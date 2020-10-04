Виктор Ерофеев: Что доказало самосожжение Ирины Славиной? Виктор Ерофеев

4.10.2020, 8:50

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Ирина Славина

Фото: kolebanova73 / VK

Тот, кто ненавидит своих политических критиков, обречен на бесчестие.

2 октября 2020 года Россия ушла за седьмой горизонт. Она уже долго шла туда, последние лет двадцать, но вот пришла. Это далеко, и оттуда редко кто возвращается живым и здоровым. Мы находимся в страшной беде, если женщина - российская журналистка - сжигает себя, виня в своей смерти Российскую Федерацию.

Самосожжение на Руси издавна считалось самой отчаянной формой сопротивления государственной неправде. 47-летняя Ирина Славина, полная сил, здоровья, красивая, боевая, хотела доказать своим леденящим сердце поступком, что правды в стране, в которой она живет, больше нет.

Когда-нибудь, через много лет, внук спросит старого дедушку, как ему жилось в России в наши с вами времена, и деду достаточно будет рассказать историю Ирины Славиной, чтобы внуку все стало понятно. Внук придет в ужас. А ужас, действительно, нередко прячется в деталях. Ирина не вела борьбу с государством, как Навальный, не обладала политическим масштабом Немцова или Ходорковского. Она просто-напросто высмеивала глупость и подлость режима, его цинизм и бесчеловечность.

Ну, вот, например, в одном городке родной ей Нижегородской области некие салтыково-щедринские бессмертные персонажи установили мемориальную доску в честь Сталина. Она их высмеяла, хлестким каламбуром сблизив название города с мужским членом. Ей влепили серьезный штраф за оскорбление властей города. Вот так страна со своими властями и отползала за седьмой горизонт. Таких эпизодов в ее жизни было немало. Ирина Славина была азартным разоблачителем нынешних социальных пороков. И была при этом просто нормальным человеком, только больше, чем многие другие, терпеть не могла вранья.

Но в сегодняшней России развелась большая армия вранья, и она атаковала Ирину накануне ее смертельного дня. Я не думаю, однако, что те, кто вломились к ней в дом в шесть часов утра с бензопилой, что-нибудь понимают в здешней или в загробной жизни. Они просто-напросто слуги дьявола, который одурил их нехитрые мозги. Обыск был хамский, унизительный. Это был погром. И последнее предупреждение. Ирина Славина так это и поняла. Последнее - значит последнее.

Перед зданием областного МВД, выстроенном в духе Оруэлла, она на следующий день рассталась с жизнью, потому что играть унизительную роль в своей родной стране ей было не по душе. Когда случайный прохожий хотел спасти ее, она оттолкнула его. Она умирала всерьез.

Тот, кто ненавидит своих политических критиков, обречен на бесчестие. Оно придет в потомстве - без сомнения. И, может быть, когда-нибудь улицу Горького, где произошло самосожжение Ирины, назовут в ее часть. Жители Нижнего будут гордится ей, как французы гордятся Жанной Д'Арк. Но это будет потом. Впрочем, и сейчас на месте ее смерти цветы, горящие свечи, пикеты. Люди плачут…

А начальники и их холуи принялись работать над тем, как унизить покойную Ирину. Они, вот увидите, придумают очередную мерзость. Голос шокированного общества заглушат. Гарь с мостовой в конце концов отмоют (пока у них не получилось отмыть). Но души свои они и не будут мыть. Они у них чистые – как дощатые сортиры в том же маленьком городке, похожем на сами знаете что.

Впрочем, не в городке дело. Там живет наверняка много хороших, мирных горожан. Они смотрят по вечерам телевизор, им понятно, за что надо вешать мемориальную табличку во славу Сталину. Дело в том, что Российская Федерация ушла за седьмой горизонт. А оттуда, я же с этого начал, попробуй-ка вернись.

Виктор Ерофеев, DW

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