CNN: Следующие 48 часов будут критическими для больного коронавирусом Трампа 4.10.2020, 8:03

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Президенту США понадобился кислород после госпитализации.

Следующие 48 часов будут критическими для президента США Дональда Трампа, который борется с коронавирусом.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с состоянием здоровья Трампа.

Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020

«Жизненно важные функции президента за последние 24 часа очень тревожные, и следующие 48 часов будут критическими с точки зрения ухода за президентом. Мы все еще не находимся на четком пути к полному выздоровлению», — сказано в сообщении.

The Associated Press также отмечает, что Трампу понадобился кислород после госпитализации. Кислородную терапию президент США, по информации издания, получал и будучи в Белом доме.

Перед этим личный врач Трампа доктор Шон Конли на пресс-конференции заявил, что «сегодня утром президент чувствует себя очень хорошо» и не ощущает трудностей с дыханием.

Он добавил, что сердце, почки и печень президента функционируют нормально, однако врачи внимательно следят за состоянием президента.

Между тем вTwitter-аккаунте Трампа появилось сообщение с благодарностью врачам военного госпиталя имени Уолтера Рида, где он сейчас находится. Трамп написал, что чувствует себя хорошо.

Напомним, 2 октября Дональд Трамп объявил, что у них с женой Меланией обнаружили коронавирус.

3 октября Дональда Трампа госпитализировали из-за болезни.

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