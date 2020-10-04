Сегодня — Марш освобождения 4.10.2020, 8:19

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14:00. Минск и все остальные города.

Независимые телеграм-каналы напомнили белорусам о том, что сегодня в 14:00 начнется Марш освобождения:

— Позорно поиграв выборы, крысиный король, похоже, решил попросту пересажать всех несогласных. Прямо сейчас по надуманным уголовным делам сидят несколько десятков человек. Это политики Николай Статкевич, Павел Северинец, блогеры Сергей Тихановский, Игорь Лосик, альтернативный кандидат в президенты Виктор Бабарико, члены Координационного совета Мария Колесникова, Максим Знак, Илья Салей, активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель, Андрей Войнич, Павел Юхневич. А также десятки других гражданских активистов, блогеров, просто неравнодушных белорусов, которые осмелились сказать «нет» бывшему правителю.

Посадки и репрессии продолжаются и по сей день. Только на этой неделе было арестовано около десятка человек, среди них титулованная баскетболистка Елена Левченко, студент БГУИР Дмитрий Мазура, политический блогер Эдуард Пальчис.

Власть держит этих людей в заложниках. В надежде, что можно будет как раньше торговать их свободой для переговоров со странами ЕС. Только бывший президент забыл, что он бывший и говорить с ним больше никто не будет. Никто не ведет переговоры с террористами. Это не разменные монеты, это наши друзья, коллеги и соотечественники. И вам нас не запугать. Мы их не забыли и требуем освобождения ВСЕХ политических заключенных!

ВОСКРЕСЕНЬЕ!

МИНСК:

- 14:00, как обычно, собираемся в центре в районе Стелы.

Берем с собой портреты политзаключенных и плакаты с требованием освободить заложников режима.

ЖОДИНО, БАРАНОВИЧИ:

- 14:00 марши до СИЗО.

Узурпатор, освобождая места в Минске под новых заложников, перевел часть политзаключенных в тюрьмы ваших городов. Пусть они услышать народную поддержку!

ОСТАЛЬНЫЕ ГОРОДА:

- 14:00

Почти в каждом областном и районном центре есть СИЗО, или ЦИП, или ИВС, где содержатся ваши соседи, жители одного с вами города, которые вышли на мирный протест и попали в заложники к крысиному королю.

В целях безопасности:

старайтесь собраться к 14.00, максимум к 15.00, так вы обезопасите себя и других от задержания на подходах,

надевайте маски. Идет вторая волна коронавируса.

Подробней про маршрут мы сообщим позже.

Узурпатору не удастся запугать нас посадками.

МЫ ТРЕБУЕМ ОСВОБОДИТЬ ВСЕХ ПОЛИТЗАКЛЮЧEННЫХ!

ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!

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