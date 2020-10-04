Система Лукашенко рушится 4.10.2020, 8:47

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Фото: «Наша Ніва»

Внутри частей МВД доходит до драк.

Информацию из чата Новой Боровой о том, как система Лукашенко рушится на глазах, опубликовали в "Фейсбуке":

— Если тезисно, это подтверждает многие разрозненные сообщения, гуляющие по телеграму: каратели жалуются на нелегкую работу.

1. Там тоже все бурлит, просто этого не видно. Внутри частей доходит даже до драк. Есть позиция полных отморозков, которые готовы бить, избивать и даже убивать, и есть позиция тех, кто реально не понимает, зачем задерживать и почему бы не "дать им просто ходить", согласовать маршрут и "пускай себе ходят".

2. Они дико устают. И морально и физически. Кажется, что ходим мы, а они просто перемещаются на бусах или стоят. Но на деле это изматывает. Особенно последние марши-бродилки, когда координаторы абсолютно не знают, что будет дальше, работают по инструкции (где,кого и как размещать), а протестующие эти инструкции ломают. Опять же, при всей их подготовке, если для нас марш - это и стресс и заряд энергии одновременно, для них это исключительно стресс.

3. Изоляция. Она происходит уже. Раньше сотрудники регулярно физкультурили на улице, бегали, занимались. Теперь нет.

Разрешили, простите, бухать в части, чтобы не высовываться. Родственники, друзья, жены - там все тоже очень сложно. По итогу окажется, что в тюрьме живут они, а не мы. Да, им за это хорошо платят, только толку, если ты в изоляции, живешь в доме под охраной и не можешь спокойно пойти в кино, погулять в парке.

4. Страх. Сейчас выходят из собственных домов только рассредоточенными группами по 5-10 человек, не по-одиночке. Район у части и домов патрулируют усиленные наряды по 4-5 сотрудников МВД.

5. Выжидают. Многие сотрудники аккуратно пытаются отказываться от участия в воскресных мероприятиях. Они не идут в явный протест против руководства, но и не поддерживают все, что происходит. Ждут момента, когда можно будет тихо уйти, сохранив пенсию, без последствий.

6. Кадровый голод. Он серьезный, хотя бы по той причине, что вызывают на воскресенье "пенсионеров" из резерва за очень хорошую плату. Те вписываются, потому что двухнедельный заработок за день работы - очень заманчиво.

7. Вчерашний вброс на поход к домам ОМОНа на Героев 120-й дивизии всех очень сильно возбудил. История про то, как жены тащили клунки с вещами из домов в часть по соседству (которую обнесли колючкой) правдива, а значит был реальный страх.

На вопрос, "что делать", как ни странно ответ один - продолжать ходить. Пока мирно, методично, активно. Просто мы не видим результаты "здесь и сейчас", от этого может возникнуть ощущение апатии, но его нужно гнать. Система рушится. Не быстро, но процесс идет.

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