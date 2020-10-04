Ученые выяснили причину исчезновения цивилизации майя 1 4.10.2020, 9:03

3,507

Исследование провели испанские специалисты и сотрудники Оксфордского университета.

Древняя цивилизация майя серьезно пострадала в результате извержении вулкана Илопанга, которое произошло около полутора тысяч лет назад. Вулканическая катастрофа, как уверены сотрудники Испанского национального исследовательского совета и Оксфордского университета, стала причиной гибели части народа майя, пишет lenta.ua.

Результаты нового международного исследования были опубликованы в журнале PNAS, а краткая статья по теме появилась на портале Phys.org. Ученые установили, что люди майя, жившие на территории нынешнего Сальвадора, погибли в 431 году, когда произошло мощное извержение Илопанго. Взрыв вулкана уничтожил все живое в радиусе 40 километров.

"Мы и раньше знали об этом извержении, но теперь получили дополнительные данные, которые подтверждают, что извержение Илопанго в 431 году нашей эры было катастрофой планетарного масштаба. Шлейф вулканического вещества поднялся на 45 километров и растянулся до самой Гренландии, преодолев около 7 тысяч километров", — отмечают ученые, добавляя, что вулкан выбросил по меньшей мере 55 кубических километров магмы и покрыл слоем пепла два миллиона квадратных километров. Центральная Америка погрузилась в темноту на несколько дней, а последствия извержения ощущались здесь еще многие десятки лет.

"Безусловно, эта катастрофа очень сильно повлияла на майя, так как она фактически уничтожила часть народа. Люди не жили в окрестностях вулкана еще несколько десятков лет", — говорят исследователи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».