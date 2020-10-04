Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к нации 4.10.2020, 9:22

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НИКОЛ ПАШИНЯН

ФОТО: LENTA.RU

Политик назвал события в Карабахе самым решающим моментом в истории армянского народа.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением к нации. Он назвал нынешние события, "возможно, самым решающим моментом" в многотысячелетней истории армянского народа, сообщило "Радио Азатутюн".

Никол Пашинян говорил о сотнях танков и боевых машин пехоты, десятках самолетов и сотнях тысячах солдат пехоты. Премьер-министр Армении говорил и о том, что Азербайджан пользуется поддержкой со стороны Турции. По его словам, в конфликт вовлечены сирийские наемники и террористы, а руководят боевыми действиями около полутораста высокопоставленных турецких военных, находящихся на командных пунктах азербайджанской армии.

Бои за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном возобновились 27 сентября после того, как Азербайджан начал масштабную военную операцию на линии соприкосновения, заявив о "контрнаступлении" для "пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения".

Согласно информации МИД Армении, армия Азербайджана бомбит населенные пункты, в том числе и столицу непризнанной республики Степанакерт. Обе стороны сообщают о многочисленных потерях противника в живой силе и технике.

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