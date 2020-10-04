закрыть
4 октября 2020, воскресенье, 9:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к нации

  • 4.10.2020, 9:22
  • 1,517
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к нации
НИКОЛ ПАШИНЯН
ФОТО: LENTA.RU

Политик назвал события в Карабахе самым решающим моментом в истории армянского народа.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением к нации. Он назвал нынешние события, "возможно, самым решающим моментом" в многотысячелетней истории армянского народа, сообщило "Радио Азатутюн".

Никол Пашинян говорил о сотнях танков и боевых машин пехоты, десятках самолетов и сотнях тысячах солдат пехоты. Премьер-министр Армении говорил и о том, что Азербайджан пользуется поддержкой со стороны Турции. По его словам, в конфликт вовлечены сирийские наемники и террористы, а руководят боевыми действиями около полутораста высокопоставленных турецких военных, находящихся на командных пунктах азербайджанской армии.

Бои за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном возобновились 27 сентября после того, как Азербайджан начал масштабную военную операцию на линии соприкосновения, заявив о "контрнаступлении" для "пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения".

Согласно информации МИД Армении, армия Азербайджана бомбит населенные пункты, в том числе и столицу непризнанной республики Степанакерт. Обе стороны сообщают о многочисленных потерях противника в живой силе и технике.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова
Микросанкции для макронегодяев
Микросанкции для макронегодяев Ирина Халип
Экономические санкции обрушат красно-коричневую модель Лукашенко
Экономические санкции обрушат красно-коричневую модель Лукашенко Андрей Санников