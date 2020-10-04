Ученые нашли новые маркеры жизни на Венере 4.10.2020, 10:29

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Проанализированы данные с зондов, собранные за 42 года.

Биохимик Ракеш Могул из Клифорнийского университета и его коллеги заявили о том, что самый крупный спускаемый зонд межпланетной станции «Пионер-13» мог получить данные о присутствии фосфина в облаках Венеры еще в 1978 году. К такому выводу они пришли, проанализировав данные, собранные 42 года назад, сообщает N+1.

В ходе исследования ученые решили проверить, не было ли признаков, которые указывают на присутствие фосфина на Венере, в данных, которые собрала станция «Пионер-13» в 1978 году. Ученые проанализировали данные масс-спектрометра LNMS, который был установлен на самом крупном из спускаемых зондов миссии.

В итоге исследователи пришли к выводу, что спектрометр смог выявить в атмосфере ряд различных соединений, таких как O2, CH4, C3H4, NO, H2 и H2O2, а также их фрагменты. Кроме того, ряд сигналов интерпретируется как атомарные фосфор и сера и соединения, которые могут быть продуктами диссоциации фосфина (PH3) и сероводорода (H2S), а также как сами молекулы PH3 и H2S. Все это, по мнению авторов, может служить еще одним доказательством существования фосфина в атмосфере Венеры и целом ряде еще не изученных химических процессов, идущих в ней.

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