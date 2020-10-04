Группа Brutto напомнила ОМОНу, как бойцы «Беркута» на коленях просили прощения у народа

Группа Brutto напомнила ОМОНу, как бойцы «Беркута» на коленях просили прощения у народа24
- 4.10.2020, 10:52
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Команда Сергея Михалка опубликовало фото в соцсетях.
Группа Brutto напомнила белорусскому ОМОНу, как бойцы львовского «Беркута» на коленях просили прощения у народа
«Лукашенковским зондеркомандам на заметку. Это фотография была сделана совсем недавно в Украине, — пишет в «Инстаграме» группа Brutto. —В 2014 году бойцы львовского «Беркута» на коленях просили прощения у народа. Они получили шанс остаться людьми. Остальные сели или бежали из страны».