Протесты лидеров

Протесты лидеров4
- Андрей Санников
- 4.10.2020, 10:55
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Они с нами, а мы с ними, и вместе мы победим!
«В Беларуси у протестов нет лидеров». Такое расхожее мнение муссируется что журналистами, что аналитиками, что политиками из-за границы. На мой взгляд, этому (мнению, а не протестам) есть несколько причин:
- ревность политиков, особенно тех, кто хотел бы поуправлять, а не получается;
- нежелание признавать тот факт, что в Беларуси есть лидеры, есть лидеры национального масштаба, есть сильные лидеры;
- полное непонимание белорусской ситуации, вылившееся в удивление масштабностью протестов против «крепкого хозяйственника», который для нас всегда был убийцей.
Вот и задумался я: а действительно ли протесты без лидеров?
Стал считать.
Когда насчитал больше сотни лидеров, остановился, поняв, как их много. И каждый день появляются новые.
Вот вам только трое из этих сотен:
НИНА БАГИНСКАЯ
Известна всему миру своим бесстрашием, непоколебимой верой в свою Беларусь, нашу Беларусь.
Маленькая Нина – это супергероиня Беларуси из тех, самых крутых блокбастеров, в которых гориллообразные монстры разлетаются в стороны от одного только взгляда воина добра. Нина и флаг – это как Артемида и лук со стрелами. А вы помните, что Артемида-охотница еще и покровительница всего живого?
Я горячо поддерживаю выдвижение Нины Багинской на Нобелевскую премию мира, и считаю, что на сегодняшний день лучше претендентов просто нет.
ЮРИЙ КОРЗУН
Машинист шахтового комбайна седьмого разряда рано утром 10 сентября приковал себя наручниками и железной цепью к оборудованию в шахте на глубине 305 метров. Шахтер требовал отставки Лукашенко, прекращения насилия и арестов в стране.
Через несколько часов преданные диктатору сотрудники рудника разрезали цепь и насильно вывели Юрия из шахты. Попытались упрятать в психушку.
У Корзуна высший разряд и очень хорошая зарплата, он просто хочет жить в свободной стране. Как говорит он сам: «Всегда был аполитичен, но сейчас не могу оставаться в стороне».
ЛЕНА ЛЕВЧЕНКО
Самая знаменитая и именитая баскетболистка Беларуси. Титулы ее перечислять – места на странице не хватит. Для поклонников баскетбола достаточно сказать, что Лена была признана лучшей центровой чемпионата мира 2010 года.
Блестящая международная карьера, давшаяся непросто, а иногда даже с риском для жизни и здоровья, как в Китае.
А еще Лена помогала гомельским больницам в разгар пандемии, масштабы которой преступная власть тщательно скрывала.
Великие спортсмены – это сильные личности, и тараканов терпеть не намерены. И молчать не намерены.
Посмотрите на лица этих красивых людей. Невозможно оторваться, настолько они прекрасны, интересны, близки. Они для нас родные.
Они с нами, а мы с ними, и вместе мы обязательно победим!
Жыве Беларусь!
Андрей Санников, «Фейсбук»