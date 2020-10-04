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Протесты лидеров

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  • Андрей Санников
  • 4.10.2020, 10:55
  • 8,863
Протесты лидеров

Они с нами, а мы с ними, и вместе мы победим!

«В Беларуси у протестов нет лидеров». Такое расхожее мнение муссируется что журналистами, что аналитиками, что политиками из-за границы. На мой взгляд, этому (мнению, а не протестам) есть несколько причин:

- ревность политиков, особенно тех, кто хотел бы поуправлять, а не получается;

- нежелание признавать тот факт, что в Беларуси есть лидеры, есть лидеры национального масштаба, есть сильные лидеры;

- полное непонимание белорусской ситуации, вылившееся в удивление масштабностью протестов против «крепкого хозяйственника», который для нас всегда был убийцей.

Вот и задумался я: а действительно ли протесты без лидеров?

Стал считать.

Когда насчитал больше сотни лидеров, остановился, поняв, как их много. И каждый день появляются новые.

Вот вам только трое из этих сотен:

НИНА БАГИНСКАЯ

Известна всему миру своим бесстрашием, непоколебимой верой в свою Беларусь, нашу Беларусь.

Маленькая Нина – это супергероиня Беларуси из тех, самых крутых блокбастеров, в которых гориллообразные монстры разлетаются в стороны от одного только взгляда воина добра. Нина и флаг – это как Артемида и лук со стрелами. А вы помните, что Артемида-охотница еще и покровительница всего живого?

Я горячо поддерживаю выдвижение Нины Багинской на Нобелевскую премию мира, и считаю, что на сегодняшний день лучше претендентов просто нет.

ЮРИЙ КОРЗУН

Машинист шахтового комбайна седьмого разряда рано утром 10 сентября приковал себя наручниками и железной цепью к оборудованию в шахте на глубине 305 метров. Шахтер требовал отставки Лукашенко, прекращения насилия и арестов в стране.

Через несколько часов преданные диктатору сотрудники рудника разрезали цепь и насильно вывели Юрия из шахты. Попытались упрятать в психушку.

У Корзуна высший разряд и очень хорошая зарплата, он просто хочет жить в свободной стране. Как говорит он сам: «Всегда был аполитичен, но сейчас не могу оставаться в стороне».

ЛЕНА ЛЕВЧЕНКО

Самая знаменитая и именитая баскетболистка Беларуси. Титулы ее перечислять – места на странице не хватит. Для поклонников баскетбола достаточно сказать, что Лена была признана лучшей центровой чемпионата мира 2010 года.

Блестящая международная карьера, давшаяся непросто, а иногда даже с риском для жизни и здоровья, как в Китае.

А еще Лена помогала гомельским больницам в разгар пандемии, масштабы которой преступная власть тщательно скрывала.

Великие спортсмены – это сильные личности, и тараканов терпеть не намерены. И молчать не намерены.

Посмотрите на лица этих красивых людей. Невозможно оторваться, настолько они прекрасны, интересны, близки. Они для нас родные.

Они с нами, а мы с ними, и вместе мы обязательно победим!

Жыве Беларусь!

Андрей Санников, «Фейсбук»

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