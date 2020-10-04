Специалисты впервые обнаружили коронавирус в водах на пляжах 4.10.2020, 11:11

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Неожиданные результаты получила команда медиков из Миннесоты.

"Ученые впервые выявили "обнаруживаемый уровень" нового коронавируса в образцах пляжной воды", - передает Daily Mail (перевод - inopressa.ru).

"Команда из Медицинской школы Университета Миннесоты брала образцы воды на восьми пляжах вдоль озера Верхнее каждые выходные, начиная с 4 июля. В четырех образцах воды - с Брайтон-Бич, 42-ой авеню Ист-Бич, Франклин-Парк-Бич и Лиф-Эриксон-Парк-Бич - были обнаружены следы SARS-CoV-2 11 и 18 сентября", - пишет газета.

"(...) Согласно заявлению Медицинской школы Университета Миннесоты в Дулуте, исследователи обнаружили от 100 до 1000 копий вируса на литр. Это примерно в 10 тыс. раз ниже, чем в сточных водах, которые представл≠ с ч яют собой воду из туалетов, которая проходит через дренажную систему в очистные сооружения", - говорится в статье.

Доктор Ричард Мелвин, доцент Медицинской школы в Дулуте, сообщил телеканалу KARE 11, что, по его мнению, вирус в воду попадает благодаря купающимся людям. Он сказал, что люди, инфицированные COVID-19, могут выделять вирус со стулом в течение одного месяца после исчезновения симптомов. "Известно, что пляжи могут быть загрязнены фекалиями из-за человеческой деятельности, - сообщил Мелвин. Также возможно, что вирус, если люди заразны, может оказываться и в воде на пляже".

"В настоящее время нет доказательств того, что люди могут заразиться коронавирусом через воду, как это возможно в случае с такими бактериями, как сальмонелла и E. coli. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) "не осведомлены о каких-либо научных отчетах, указывающих на то, что вирус может передаваться людям через озерную воду".

"Однако знание того, что вирус встречается в пресной воде, может дать ключ к разгадке того, насколько широко распространен вирус в сообществе", - отмечается в статье. "Понимание того, где искать вирус, действительно является ключом к тому, как бороться с этими типами инфекций в будущем", - заявил Мелвин KARE 11.

"Теперь, когда мы знаем, что мы можем встретить его в озерной воде, это может быть еще одним показателем распространенности вируса среди населения, которое проживает в этой местности".

"Тем временем Медицинская школа Университета Миннесоты рекомендует всем, кто собирается на пляж, надевать маски и практиковать социальное дистанцирование, потому что COVID-19 с большей вероятностью распространяется на суше", - указывает Daily Mail.

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