Новые муралы: кого белорусы прославляют стрит-артом
- 4.10.2020, 11:21
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Протестная графика появляется в городах каждый день.
Если до августа стрит-артом в Беларуси занимались только профессиональные художники и отдел агитации МЧС, то после выборов страну словно прорвало. Каждый день на улицах городов Беларуси появляются новые плакаты, муралы и арт-объекты, пишет onliner.by.
Интересная стрит-арт баталия развернулась на этой неделе в столичном районе «Минск-Мир». Ранее протестно настроенные жители квартала изобразили на трансформаторной будке бчб-кораблик.
Коммунальщики не стали применять приевшийся серый квадрат и зарисовали кораблик миленьким среднеевропейским пейзажем, испортить который многим показалось кощунством.
Жители решили оставить красоту, но обыграть ее по-своему. Из-под чистенькой лубочной равнины вылез крот из известного чешского мультика с бчб-флагом в лапке и всех развеселил.
В районе Кальварийской появился мурал в честь Нины Багинской и площадь, названная по ее имени.
На трансформаторной будке в одном из минских дворов изобразили метаморфозы белорусского паспорта.
Еще минчане придумали оригинальный способ спасти красно-белые ленточки от ножей и газовых горелок коммунальщиков. Вряд ли он окажется эффективным, но прохожих повеселит.
В вагонах метро под стеклом, предназначенным для размещения рекламы, тоже появляется городской стрит-арт. На Автозаводской линии были замечены плакаты, посвященные белорусским девушкам.
Женщины в протестах вообще стали излюбленной темой белорусского стрит-арта.
Интересно и появление незакрашиваемых муралов в Минске.
Возле широких дорожных развязок появились портреты Марии Колесниковой и шахтера Юрия Корзуна, который в знак протеста приковал себя наручниками в забое шахты «Беларуськалия».
Минчане не забывают и о «диджеях перемен», которые включили песню Цоя на мероприятии в Киевском сквере, за что вскоре попали на Окрестина.
Задержанные фотокорреспонденты тоже не остались без внимания уличных художников.
Через стрит-арт минчане также выражают солидарность IT-компании PandaDoc.
Мурал в честь сотрудников МЧС, которые не снимали, а расправляли бчб-флаги, появился в одном из дворов Советского района.
В одном из дворов Заводского района на трансформаторной будке появился портрет Светланы Тихановской. Правда, его все время вандалят, добавляя оскорбительные надписи, но авторы мурала каждый раз приводят его в порядок.
В Витебске тоже появилось несколько больших плакатов с портретом Светланы Тихановской.
А в гродненском парке — импровизированное кладбище...