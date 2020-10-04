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Новые муралы: кого белорусы прославляют стрит-артом

  • 4.10.2020, 11:21
  • 2,633
Новые муралы: кого белорусы прославляют стрит-артом
Иллюстрационное фото

Протестная графика появляется в городах каждый день.

Если до августа стрит-артом в Беларуси занимались только профессиональные художники и отдел агитации МЧС, то после выборов страну словно прорвало. Каждый день на улицах городов Беларуси появляются новые плакаты, муралы и арт-объекты, пишет onliner.by.

Интересная стрит-арт баталия развернулась на этой неделе в столичном районе «Минск-Мир». Ранее протестно настроенные жители квартала изобразили на трансформаторной будке бчб-кораблик.

Коммунальщики не стали применять приевшийся серый квадрат и зарисовали кораблик миленьким среднеевропейским пейзажем, испортить который многим показалось кощунством.

Жители решили оставить красоту, но обыграть ее по-своему. Из-под чистенькой лубочной равнины вылез крот из известного чешского мультика с бчб-флагом в лапке и всех развеселил.

В районе Кальварийской появился мурал в честь Нины Багинской и площадь, названная по ее имени.

На трансформаторной будке в одном из минских дворов изобразили метаморфозы белорусского паспорта.

Еще минчане придумали оригинальный способ спасти красно-белые ленточки от ножей и газовых горелок коммунальщиков. Вряд ли он окажется эффективным, но прохожих повеселит.

В вагонах метро под стеклом, предназначенным для размещения рекламы, тоже появляется городской стрит-арт. На Автозаводской линии были замечены плакаты, посвященные белорусским девушкам.

Женщины в протестах вообще стали излюбленной темой белорусского стрит-арта.

Интересно и появление незакрашиваемых муралов в Минске.

Возле широких дорожных развязок появились портреты Марии Колесниковой и шахтера Юрия Корзуна, который в знак протеста приковал себя наручниками в забое шахты «Беларуськалия».

Минчане не забывают и о «диджеях перемен», которые включили песню Цоя на мероприятии в Киевском сквере, за что вскоре попали на Окрестина.

Задержанные фотокорреспонденты тоже не остались без внимания уличных художников.

Через стрит-арт минчане также выражают солидарность IT-компании PandaDoc.

Мурал в честь сотрудников МЧС, которые не снимали, а расправляли бчб-флаги, появился в одном из дворов Советского района.

В одном из дворов Заводского района на трансформаторной будке появился портрет Светланы Тихановской. Правда, его все время вандалят, добавляя оскорбительные надписи, но авторы мурала каждый раз приводят его в порядок.

В Витебске тоже появилось несколько больших плакатов с портретом Светланы Тихановской.

А в гродненском парке — импровизированное кладбище...

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