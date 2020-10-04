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Светлана Алексиевич высказалась за более жесткие санкции против режима Лукашенко

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  • 4.10.2020, 11:39
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Светлана Алексиевич высказалась за более жесткие санкции против режима Лукашенко

Нобелевский лауреат также допустила, что после поездки в Европу ее не впустят в Беларусь.

Светлана Алексиевич опасается, что после поездки в Европу не сможет вернуться в Беларусь, и высказалась за более жесткие санкции в отношении белорусских властей. Об этом белорусская писательница заявила на пресс-конференции фестиваля Taormina Book.

Светлана Алексиевич в эти выходные находится в городе Таормина (Италия) на фестивале Taormina Book, где ей вручили премию Taormina Award for Literary Excellence. Перед участием в фестивале писательница пообщалась с местной прессой.

На вопрос, вернется ли она после посещения Европы в Беларусь, Алексиевич заявила, что не планирует оставаться в эмиграции. После участия в фестивале на Сицилии и посещения врача в Берлине она собирается вернуться в Беларусь. Но у самой писательницы и ее окружения есть сомнения в том, что ее впустят в страну. Светлана Алексиевич призналась, что не чувствует себя в безопасности, потому что все ее единомышленники находятся в заключении или в вынужденной эмиграции. Скорее всего, литератор имеет в виду президиум Координационного совета, членом которого она является.

— Власть уже предпринимала попытку арестовать меня. И она бы рано или поздно это сделала. Это безумное состояние, когда ты понимаешь, что тебя могут арестовать. Никто из нас еще недавно не мог в это поверить, — заявила писательница. При этом она верит, что в некоторой степени ее защищает положение нобелевского лауреата.

Лауреат Нобелевской премии высказалась о происходящем в Беларуси. Писательница подчеркнула, что белорусы, которые выходят на марши, хотят жить так, «как живут свободные люди».

— Я смотрю в лицо сегодняшней молодежи, которой много на маршах свободы, и вспоминаю девяностые годы. Тогда на площади выходили мы, и кричали «Свободу! Свободу!». Но мы не знали, что это такое. У нас было только книжное, романтическое представление о свободе. Мы думали, что свобода где-то там за углом, но потом осознали, что путь к свободе долгий и трудный, — передает слова Алексиевич Corriere della Sera.

С отсылкой к названию одной из своих книг «У войны не женское лицо» писательница говорит, что «революция в Беларуси как раз имеет женское лицо». На первой линии в многотысячных маршах стоят женщины, тем самым показывающие свою силу и что в ответ на аресты своих мужчин они могут перевернуть патриархальное общество.

Нобелевский лауреат также высказалась за введение более жестких санкций в отношении белорусских властей. Беларусь в период политического кризиса оказалась одна, считает она. Вероятно, потому что «между Европой и Россией есть негласный договор о том, что Беларусь — это зона интересов России».

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