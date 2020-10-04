закрыть
4 октября 2020, воскресенье, 13:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Столица Нагорного Карабаха подверглась новому ракетному обстрелу

  • 4.10.2020, 11:45
  • 4,428
Столица Нагорного Карабаха подверглась новому ракетному обстрелу
Фото: Reuters

Город обесточен.

Столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт в воскресенье, 4 октября, вновь подвергся ракетному обстрелу. "ВС Азербайджана обстреливают Степанакерт ракетами", - сообщил МИД непризнанной республики.

Город обесточен, поскольку в результате азербайджанских обстрелов повреждены электрические сети. Степанакерт подвергается азербайджанским ракетным ударам со 2 октября, передает dw.com.

В свою очередь в Баку сообщают об обстрелах города Гянджи и других районов Азербайджана. В сообщении Минобороны Азербайджана, в частности, говорится, что ВС Армении обстреливают ракетами территорию Физулинского района, а также села Агдамского и Тертерского районов.

Бои за Нагорный Карабах

Бои за Нагорный Карабах - самые ожесточенные с 1994 года - возобновились неделю назад после того, как Азербайджан начал операцию по возвращению этой территории, населенной преимущественно армянами, под свой контроль. И Азербайджан, и Армения заявляют о тысячах убитых бойцов с противоборствующей стороны.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал предпринятое Азербайджаном наступление беспрецедентным. Он также обвинил утверждал, что операцией Азербайджана в Карабахе командуют 150 высокопоставленных турецких офицеров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Протесты лидеров
Протесты лидеров Андрей Санников
Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова
Микросанкции для макронегодяев
Микросанкции для макронегодяев Ирина Халип