Столица Нагорного Карабаха подверглась новому ракетному обстрелу
- 4.10.2020, 11:45
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Город обесточен.
Столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт в воскресенье, 4 октября, вновь подвергся ракетному обстрелу. "ВС Азербайджана обстреливают Степанакерт ракетами", - сообщил МИД непризнанной республики.
Город обесточен, поскольку в результате азербайджанских обстрелов повреждены электрические сети. Степанакерт подвергается азербайджанским ракетным ударам со 2 октября, передает dw.com.
В свою очередь в Баку сообщают об обстрелах города Гянджи и других районов Азербайджана. В сообщении Минобороны Азербайджана, в частности, говорится, что ВС Армении обстреливают ракетами территорию Физулинского района, а также села Агдамского и Тертерского районов.
Бои за Нагорный Карабах
Бои за Нагорный Карабах - самые ожесточенные с 1994 года - возобновились неделю назад после того, как Азербайджан начал операцию по возвращению этой территории, населенной преимущественно армянами, под свой контроль. И Азербайджан, и Армения заявляют о тысячах убитых бойцов с противоборствующей стороны.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал предпринятое Азербайджаном наступление беспрецедентным. Он также обвинил утверждал, что операцией Азербайджана в Карабахе командуют 150 высокопоставленных турецких офицеров.