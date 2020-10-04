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Четыре фактора, приблизившие свержение Лукашенко

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  • 4.10.2020, 12:28
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Четыре фактора, приблизившие свержение Лукашенко
Фото: ТАСС

Узурпатор совершает провальные ошибки.

Лукашенко принял ряд провальных решений, поставивших его на грань свержения.

Сайт udf.by перечисляет главные ошибки узурпатора за последние месяцы.

Подход к проблеме коронавируса

При пандемии Лукашенко совершил два грубых просчета. Во-первых, на первом этапе он упорно отрицал реальность угрозы здоровью граждан, называя ситуацию с коронавирусом «психозом».

Циничные шутки о профилактике с помощью водки, трактора и бани шокировали даже белорусское общество, привыкшее ко многому. Граждане осознали, что государство в вопросе сохранения здоровья им не помощник. Большинство окончательно отвернулось от диктатора.

Во-вторых, после этапа отрицания Лукашенко занялся преуменьшением проблемы. Официальная статистика по количество заболевших и умерших от коронавируса стала поводом для возмущенных разговоров в обществе.

Отсутствие избирательной кампании

Когда на фоне подхода к проблеме коронавируса многие стали окончательно отворачиваться от Лукашенко, он совершил еще одну ошибку. По большому счету диктатор не стал проводить полноценной предвыборной кампании, сбившись на встречи с чиновниками и силовиками.

Не только обществу в целом, но и прежним сторонникам Лукашенко так и не назвали веских причин, почему за него теперь нужно голосовать. Отсылка к 90-м годам, далекому прошлому, была явным ударом мимо.

80% как официальные «результаты» выборов

Экспертами и гражданами уже многократно высказывалась мысль, что избиратели могли бы возмутиться не так сильно, если бы Центризбирком нарисовал ему порядка 51-55% голосов.

Но власти рассудили иначе, объявив о 80%. Откровенная и наглая ложь вывела возмущение в обществе на новый уровень, спровоцировав массовые акции протеста.

Насилие на улицах

Власти попытались задушить акции протеста небывалым уровнем жестокости силовиков. В результате на улицах белорусских городов началась «война». Светошумовые гранаты, резиновые пули, распоясавшийся ОМОН затронули не только протестующих, но и случайных граждан.

Это и свидетельства о действиях силовиков на грани пыток привели многих к пониманию: жертвой режима теперь может стать каждый – вне зависимости от политической позиции. Что заставило даже аполитичных ранее граждан присоединиться к протесту.

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