Препараты по снижению уровня холестерина оказались эффективными от COVID-19 2 4.10.2020, 12:59

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Исследование провели в Калифорнийском университете.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего недавно сообщили, что статины, широко используемые препараты для снижения уровня холестерина, связаны со снижением риска развития тяжелой болезни COVID-19, а также с более быстрым восстановлением. Вторая исследовательская группа обнаружила доказательства, которые помогают объяснить, почему: удаление холестерина из клеточных мембран предотвращает проникновение коронавируса, пишет healthinfo.ua.

Пациенты с COVID-19, принимавшие статины, чувствовали себя лучше

Молекула, известная как ACE2, расположена как "дверная ручка" на внешней поверхности многих клеток человека, где она помогает регулировать и понижать кровяное давление. На ACE2 могут влиять статины и другие лекарства, применяемые при сердечно-сосудистых заболеваниях. Но в январе 2020 года исследователи обнаружили новую роль ACE2: SARS-CoV-2, коронавирус, вызывающий COVID-19, в первую очередь использует рецептор для проникновения в клетки легких и установления респираторных инфекций.

Исследователи обнаружили, что использование статинов до госпитализации по поводу COVID-19 было связано с более чем 50-процентным снижением риска развития тяжелой формы COVID-19 по сравнению с пациентами с COVID-19, которые не принимали статины. Пациенты с COVID-19, которые принимали статины до госпитализации, также выздоравливали быстрее, чем те, кто не принимал лекарства, снижающие уровень холестерина.

Удаление холестерина с клеточных мембран блокирует проникновение SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 использует рецептор ACE2 для первоначальной стыковки с клеткой, исследование предполагает, что вирусу также необходим холестерин, чтобы слиться с клеткой и проникнуть в нее. Статины забирают много холестерина мембран, предотвращая проникновение вирусов.

Точно так же статины, вероятно, полезны для предотвращения или уменьшения тяжести инфекции SARS-CoV-2, потому что, хотя они предназначены для удаления холестерина из кровеносных сосудов, они также удаляют холестерин из клеточных мембран. В результате коронавирус не может попасть внутрь.

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