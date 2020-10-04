МИД Германии: ЕС введет санкции против России, если отравление Навального подтвердится 1 4.10.2020, 13:32

Cанкции будут соразмерными.

Евросоюз введет санкции в отношении России в том случае, если эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердят отравление Алексея Навального ядом "Новичок".

При этом санкции против российского газопровода "Северный поток-2" необходимо серьезно обдумать, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью изданию t-online.

Маас отметил, что серьезное нарушение Международной конвенции по химическому оружию не может остаться без ответа. При этом, по словам министра, санкции должны быть адресными и соразмерными.

Комментируя возможные санкции в отношении "Северного потока-2", Маас подчеркнул, что от ограничений пострадают многие европейские рабочие. В строительстве задействовано более 100 европейских компаний, половина из них – германские, подчеркнул он.

Навальный сейчас находится в Германии. Политика уже выписали из стационара клиники Charité в Берлине, куда его доставили из реанимации омской больницы. Ему стало плохо 20 августа в самолете во время полета из Томска в Москву. Пилот успел посадить самолет в Омске, после чего Навального увезли в местную больницу.

2 сентября официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что в организме Навального нашли следы химического отравляющего вещества из группы "Новичок", а канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от России объяснений того, что произошло. Российские власти категорически отрицают причастность к отравлению оппозиционного политика. Две независимые лаборатории из Франции и Швеции также подтвердили выводы специалистов из лаборатории бундесвера о том, что Навального отравили ядом из группы "Новичок".

25 сентября группа сенаторoв США предложила ввести санкции против российских официальных лиц в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального. Документ предусматривает санкции против российских чиновников, "причастных к грубым нарушениям международного права", в том числе к "недавнему отравлению" Навального.

В интервью Der Spiegel 1 октября Навальный сказал, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин. "Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, других версий произошедшего у меня нет", – заявил Навальный. Он подтвердил, что после курса лечения в Германии намерен вернуться в Россию.

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