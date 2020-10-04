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Более 100 тысяч человек участвуют в Марше освобождения

  • 4.10.2020, 17:50
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Более 100 тысяч человек участвуют в Марше освобождения
Фото: tut.by

Сейчас протестующие находятся возле ИВС на Окрестина.

Более 100 тыс. человек в общей сложности, по оценкам наблюдателей, собрались в Минске в воскресенье на Марш освобождения

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад", протестующие покинули район стелы "Минск - город-герой" и направились в сторону улицы Кальварийской. Часть протестующих добралась до метро "Пушкинская", где находится "народный мемориал" в память о первом погибшем участнике протестов. Колонна также пришла к ИВС на Окрестина.

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